Aktien Schweiz Eröffnung: Schwächerer Start - US-Inflation im Fokus

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Mittwoch nach dem positiven Vortag etwas schwächer in den Handelstag gestartet. Die Vorgaben präsentieren sich durchzogen: So hatten die US-Märkte dank der jüngsten Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China zwar deutlich fester geschlossen, am späten Abend aber noch nachgegeben; und auch in Asien notierten die Märkte uneinheitlich. Mit den abnehmenden Sorgen um den Welthandel rücken nun die neuen US-Inflationsdaten in den Fokus.

Viele Anleger warteten ab, wohin die Reise bei den Zinsen in den USA geht, hiess es von Händlern. Die Ökonomen gehen davon aus, dass die Inflation in den USA zuletzt gestiegen ist. Die Kennziffer beeinflusst massgeblich die Entscheidung der US-Notenbank Fed zu den kommenden Erhöhungen der Leitzinsen. Am Abend veröffentlicht dann die Fed das Protokoll zu ihrer letzten Sitzung vom März, das die Investoren ebenfalls nach Hinweisen zum Zinserhöhungs-Pfad der Notenbank absuchen dürften.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert gegen 09.30 Uhr um 0,29 Prozent im Minus bei 8'729,98 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) sinkt um 0,24 Prozent auf 1'430,42 Zähler, und der breite Swiss Performance Index (SPI) gibt um 0,22 Prozent auf 10'240,04 Punkte ab. Von den 30 wichtigsten Titel notieren 22 im Minus und acht im Plus.

Belastet werden die Indizes nicht zuletzt von Abgaben der Novartis-Aktien (-0,8%), die am Vortag noch deutlich zugelegt hatten. Die am Morgen mitgeteilte US-Zulassung für das Medikament Afinitor Disperz (Everolimus) zur Behandlung der Erbkrankheit tuberöse Sklerose beeinflusst den Kurs nicht. Auch die weiteren Schwergewichte Roche (unv.) und Nestlé (-0,3%) bieten dem Markt keine Unterstützung.

Die klarsten Abgaben im SMI/SLI gibt es für Sika (-1,0%). Die Analysten von Bernstein erwarten im Streit des Bauchemie-Herstellers mit seinen verkaufswilligen Familienaktionären die Publikation eines Gerichtsentscheids noch in der laufenden Woche. Die Experten erwartet zwar ein positives Ergebnis für Sika, ein Urteil zugunsten der Familie könnte allerdings eine "Schockwirkung" für den Markt haben, warnen sie.

Schwächer notieren auch die Uhrenwerte Swatch (-0,6%) und Richemont (-0,4%), die am Vortag nach starken Zahlen des Konkurrenten LVMH noch zu den klaren Gewinnern gehört hatten. Auch weitere Zykliker wie Geberit (-0,4%) oder Adecco (-0,6%) geben nach.

Die Grossbankenwerte UBS (-0,1%) und CS (+0,2%) zeigen sich uneinheitlich. Die UBS hat in dem seit Jahren schwelenden Millionen-Streit mit den Leipziger Wasserwerken eine weitere Niederlage einstecken müssen: Das höchste britische Gericht wies am Dienstag einen Antrag der UBS ab, in dem Fall nochmals eine Berufung zuzulassen. Die Bank verlangt von den Wasserwerken eine Haftung über rund 350 Millionen Euro für geplatzte Kreditversicherungs-Deals aus den Jahren 2006 und 2007.

Zulegen können dagegen die Titel des Zementkonzerns LafargeHolcim (+0,5%). Unterstützung kommt vom Morgan Stanley-Aktienresearch, das die Abdeckung für die Zement-Titel mit "Overweight" aufnimmt. Die derzeitige Skepsis am Markt biete Raum für positive Ergebnisüberraschungen.

Am breiten Markt ziehen Barry Callebaut (+2,1%) deutlich an. Der Schokoladenkonzern hat im ersten Halbjahr seines Geschäftsjahres 2017/18 bei klar gestiegenen Volumen die Gewinnzahlen verbessert und die Schätzungen der Analysten dabei übertroffen. Zudem zeigen sich die Verantwortlichen zuversichtlich, die Vierjahres-Ziele zu erreichen.

Fester notieren auch Molecular Partners (+3,3%), nachdem das Biotechunternehmen eine Zusammenarbeit bei einem Krebsmittel mit dem Pharmakonzern AstraZeneca angekündigt hat. Dagegen geben die Titel des Milchverarbeiters Hochdorf (-4,4%) deutlich nach. Das Research der Credit Suisse hat sein Rating für die Titel auf "Underperform" von "Neutral" gesenkt.

Abgaben gibt es zudem für die Titel des Industriekonzerns Sulzer (-0,9%). Ein Sprecher bestätigte am Morgen Medienberichte, nach dem Sulzer-Konti in den USA wegen er Sanktionierungsmassnahmen gegen den Grossaktionär Viktor Vekselberg derzeit eingefroren sind. Die Hoffnung von Sulzer, im Verlauf der Woche von den Sanktionen befreit zu werden, sei aber intakt, betonte er.

tp/rw