Aktien Schweiz Eröffnung: SMI startet tiefer - Unsicherheit hält an

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt ist mit leichten Abgaben in den letzten Handelstag der Woche gestartet. Der SMI kann damit nicht den positiven Vorgaben von der Wall Street folgen. Bereits im asiatischen Handel hatte sich eine gewisse Abkühlung der Stimmung gezeigt. Offenbar trauen die Investoren der Entspannung auf politischer Ebene nur bedingt. Die abnehmenden Sorgen um eine militärische Aktion der US-Regierung gegen das Regime von Baschar al-Assad in Syrien hatten am Vortag für steigende Kurse gesorgt.

Die Gefahr eines unmittelbar bevorstehenden Militärschlags der USA in Syrien, die auch zu einer verschärften Konfrontation mit Russland und Iran führen würden, werde von Anlegern zwar als geringer eingeschätzt, heisst es. Vorbei sei sie jedoch nicht. Wie schnell sich die Stimmung ändern könne, hätten die vergangenen Wochen mit ihren hoch-volatilen Ausschlägen gezeigt. Auf der Konjunkturseite haben die Verbraucherpreise in Deutschland und Spanien keine Überraschung geliefert und stiegen wie von den Volkswirten erwartet. In den USA wird am Nachmittag der Index der Uni Michigan zum Konsumentenvertrauen veröffentlicht. Zudem stehen dort stehen die Quartalsbilanzen von drei Grossbanken auf der Agenda.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert gegen 09.30 Uhr 0,15 Prozent tiefer bei 8'762,00 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) sinkt um 0,12 Prozent auf 1'437,75 Zähler, und der breite Swiss Performance Index (SPI) gibt um 0,14 Prozent auf 10'272,47 Punkte nach. Von den 30 wichtigsten Titel notieren 12 im Minus, 15 im Plus und drei (Nestlé, Clariant, CS) unverändert.

Vifor Pharma (-5,9%, 146,70 Fr.) fallen mit deutlichen Abgaben auf. Die UBS hat das Rating auf "Sell" von "Neutral" gesenkt. Das Kursziel wurde jedoch auf 132 von 117 Franken angehoben. Die Aktien des Pharmaunternehmens seien in den vergangenen sechs Monaten um etwa 30 Prozent gestiegen und die Bewertung damit mittlerweile recht hoch, hiess es zur Begründung.

Die Schwergewichte Roche (-0,4%) und Novartis (-0,6%) geben ebenfalls ab und belasten den SMI. Im Rahmen einer Branchenstudie hat Jefferies das Novartis-Kursziel auf 98 von 95 Franken erhöht und "Buy"-Einstufung bestätigt. Während Roche weltweit nach wie vor sein bevorzugter Wert sei, sei Novartis nun auf den zweiten Platz vorgerückt, schreibt der Analyst.

Nestlé (unv.) profitieren kaum von den guten L'Oreal-Zahlen. Der französische Kosmetikkonzern, an dem Nestlé ein Viertel hält, hat die Analystenprognosen im ersten Quartal übertroffen. Zudem kamen zu Nestlé selbst positive Kommentare von Bernstein. Der Analyst ändert zwar weder Bewertung noch Kursziel, sieht bei dem Lebensmittelkonzern jedoch positive Anzeichen. Unter dem neuen CEO sei eine "stille Revolution" im Gange, heisst es.

Die Aktien der Grossbanken UBS (+0,4%) und CS (unv.) notieren uneinheitlich. Am Nachmittag könnten impulsgebende Nachrichten durch die Quartalsberichte der US-Banken Wells Fargo, J.P. Morgan und Citigroup kommen. Deren Kurse hatten bereits im Vorfeld spürbar angezogen. Julius Bär (-2,3%) werden durch einen Dividendenabschlag von 1,40 Franken (entspricht -2,4%) gedrückt.

Angeführt wird die Gewinnerliste der Blue Chips von den Zyklikern Kühne+Nagel (+1,0%), Sika (+0,7%) und ABB (+0,6%).

Am breiten Markt werden Leonteq (-1,5%) von einer drohenden Klage belastet. Der britische Versicherer Old Mutual International hat gegen den Finanzdienstleister und weitere Parteien bei einem Gericht der Isle of Man erste Schritte für eine Klage unternommen. Bei dem Streit geht es offenbar um Transaktionen mit strukturierten Produkten und den damit verbundenen Gebühren und Provisionen.

Cosmo (-1,8%) hat in einem Rechtsstreit eine Niederlage hinnehmen müssen. Das Schiedsgericht der Internationalen Handelskammer (ICC) hat entscheiden, der Lizenznehmer Valeant verstosse nicht gegen die Lizenzvereinbarung für das Medikament Uceris.

Der Mischkonzern Conzzeta (+2,8%) ist mit einem zweistelligen Umsatzplus ins Geschäftsjahr 2018 gestartet. Insbesondere die Blechverarbeitung ist durch Zukäufe deutlich gewachsen. Zahlen präsentiert hat zudem die Luzerner KB (unv.), die weiter profitabel gewachsen ist. Auch Varia US Properties (+0,3%) hat die Bilanz vorgelegt. Der Milchverarbeiter Emmi (-0,9%) hat an der GV die Guidance für das laufende Jahr bekräftigt.

Bei Ascom (-1,4%), Sunrise (-5,4%) und Huber+Suhner (-1,1%) sorgen Dividendenabgänge für tiefere Kurse.

