Aktien Schweiz Eröffnung: SMI rutscht ab - Handelskrieg belastet

Zürich (awp) - Am Schweizer Aktienmarkt hat die Stimmung am Freitag nach der kräftigen Erholung des Vortags wieder gedreht: Nachdem der Leitindex SMI am Donnerstag um mehr als 2% dazugewonnen hatte und über die Marke von 8'700 Punkte geklettert war, fällt er nun zum Wochenende hin wieder zurück. Immerhin halten sich die Abgaben in Grenzen, wobei die Dividendenabgänge bei Zurich Insurance, Swisscom und Geberit den Gesamtmarkt zusätzlich belasten. Demgegenüber werden Dufry nach der Publikation von Angaben zur Ausschüttungspolitik gesucht.

Nach wie vor beschäftigt die Anleger der Handelsstreit zwischen den USA und China, der sich derzeit eher zuspitzt als wie erhofft entspannt. US-Präsident Donald Trump zielt neu auf zusätzliche Strafzölle in Höhe von 100 Mrd USD auf Importen aus China ab. Trump begründete dies mit "unfairen Vergeltungsmassnahmen Chinas". Derweil liessen Offizielle aus China verlauten, dass man zwar keinen Handelskrieg mit den USA wolle, davor aber auch nicht zurückschrecke. Ausserdem warten die Anleger auf den am Nachmittag anstehenden US-Arbeitsmarktbericht März. Daraus werden sie versuchen, weitere Signale zur künftigen Geldpolitik in den USA abzuleiten.

Der Swiss Market Index (SMI) verliert bis 09.30 Uhr 0,54% auf 8'695,68 Punkte. Damit resultiert verglichen mit dem Schlussstand an Gründonnerstag ein Minus von knapp einem halben Prozent. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) sinkt am Freitag um 0,57% auf 1'425,12 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,14% auf 10'188,08. Von den 30 wichtigsten Titel notieren 23 im Minus, während vier Titel dazugewinnen und drei (Nestlé, Bâloise und Partners Group) auf der Stelle treten.

Besonders stark leiden am Berichtstag die Aktien der Zurich Insurance (-3,8%), von Swisscom (-4,6%) und Geberit (-2,0%). Alle drei erwähnten Papiere werden ex-Dividende gehandelt und würden ohne Dividendenabgang fester notieren. Etwas entlastet werden die Zurich-Valoren durch eine kräftige Kurszielerhöhung durch HSBC. Die Bank sieht die Restrukturierung als wichtigen Treiber für die Geschäftsentwicklung der Zurich.

Aryzta (-1,6%) büssen nach der starken Erholung des Vortages nun wieder an Wert ein. Leerverkäufer hätten sich am Donnerstag mit den Titeln eingedeckt und den Kurs um 6% in die Höhe getrieben, hiess es im Handel. Damit ist es nun vorläufig vorbei.

Ansonsten verbuchen zyklische Aktien wie jene von Logitech (-1,1%), SGS (-0,9%) oder Schindler (PS: -0,7%) etwas deutlicher an Wert. Die Zykliker hatten im volatilen Handel der vergangenen Tage mit die grössten Sprünge vollzogen. Die Grossbanken UBS (-0,3%) und Credit Suisse (-0,1%) sind im hinteren Mittelfeld zu finden. Die Ratingagentur Moody's prüft eine Hochstufung zur UBS und bestätigte die Ratings für die CS.

Bei den defensiven Index-Schwergewichten fallen die Abgaben bei Roche (-0,6%) ins Gewicht, während bei Novartis (-0,1%) und Nestlé (unv.) kaum Bewegung auszumachen ist. Dabei hat Roche die milliardenschwere Übernahme des Software-Anbieters Flatiron Health nun abgeschlossen.

Auf der Gegenseite rücken Dufry um 3,2% vor. Der Reisedetailhändler hatte vor Wochen angekündigt, dass man wieder einmal eine Dividende ausbezahlen werde. Die nun vorgeschlagenen 3,75 CHF je Titel sowie das Dividendenversprechen für die Zukunft wird von Analysten begrüsst. Darüber hinaus kauft Dufry eigene Aktie im Wert von bis zu 400 Mio CHF über die nächsten zwölf Monate zurück.

Am breiten Markt hat Ems Umsatzzahlen zum ersten Quartal publiziert und lag damit über den Erwartungen. Die Aktie gibt dennoch um 0,6% nach. Die Beteiligungsgesellschaft Nebag steigerte 2017 den Gewinn und schüttet mehr an die Aktionäre aus, was an der Börse mit einem Kursplus von 2,7% belohnt wird. Gurit gewinnen dank eines Auftrags 1,1% hinzu.

Flughafen Zürich büssen hingegen 3,9% ein. Die UBS sieht die Aktien nicht mehr als "Kauf" und hat das Rating auf "Neutral" abgestuft. Die Aussichten seien gemessen an der erwarteten Verkehrsentwicklung und in Sachen Ausgaben pro Passagier für ein "Buy" zu tief, heisst es in der Begründung.

mk/ra