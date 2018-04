Aktien Schweiz Eröffnung: SMI rückt in Richtung 8'900 Punkte vor

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt startet am Mittwoch mit etwas festeren Notierungen in den Handel und weitet damit die starken Avancen des Vortages aus. Am Dienstag rückte der Leitindex SMI dank Rückenwind aus den USA über die Schwelle von 8'800 Punkte vor und nimmt nun bereits die 8'900-Marke ins Visier. An der Wall Street hat der Optimismus der Anleger dank der gut angelaufenen Berichtssaison zuletzt wieder spürbar zugenommen. Gleichzeitig seien geopolitische Sorgen in den Hintergrund gerückt, so ein Händler.

Sowohl der Syrien-Konflikt als auch der Handelsstreit zwischen den USA und China spielten zurzeit keine grosse Rolle an den Aktienmärkten, heisst es. Kommt hinzu, dass sich auch im Nordkorea-Konflikt eine Entspannung abzeichnet. Medienberichten zufolge hat sich US-Aussenminister Mike Pompeo mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un zu Gesprächen getroffen, um einen Gipfel mit US-Präsident Donald Trump vorzubereiten. All die genannten Belastungsfaktoren dürften aber noch nicht gänzlich vom Tisch sein, heisst es warnend. Konjunkturseitig werden am Morgen Preisdaten aus der Eurozone erwartet. Am Abend (nach hiesigem Börsenschluss) steht noch das Beige Book - also der Konjunkturbericht der US-Notenbank Fed - auf der Agenda.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert um 09.30 Uhr mit 0,47 Prozent höher bei 8'861,24 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) steigt um 0,45 Prozent auf 1'460,44 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,43 Prozent auf 10'457,17 Punkte. Von den 30 wichtigsten Titel notieren nur fünf im Minus und der Rest im Plus.

In der Schweiz gibt es von Unternehmensseite am Berichtstag kaum News. Die Berichtssaison nimmt dann aber am (morgigen) Donnerstag an Fahrt auf. Novartis (+0,6%) werden im Vorfeld dazu gut nachgefragt. Bereits am Dienstagabend präsentierte der Pharmakonzern positive Studiendaten zur Migränespritze Aimovig, die die laufenden Zulassungsbegehren in den USA und Europa unterstützen dürften.

Auch Nestlé (+0,8%) rücken am Tag vor der Publikation der Quartalszahlen vor. Konkurrent Danone überzeugte bereits mit guten Wachstumszahlen, was den Nestlé-Papieren Auftrieb gibt. Der französische Lebensmittelkonzern profitierte vor allem von der grossen Nachfrage nach Molkereiprodukten und nach Babynahrung in China. ABB (+0,1%) gewinnen im Vorfeld der Zahlenpublikation kaum an Wert.

Am deutlichsten ziehen im SMI/SLI die Papiere der Bâloise (+2,6%) an. Die UBS empfiehlt die Titel in einer Studie zum Schweizer Versicherungssektor zum "Kauf", wobei die Analysten insbesondere in der Lebensparte mit einer Gewinnsteigerung rechnen. Auch Swiss Life schneiden im UBS-Bericht gut ab, doch liegen die Aktie nur mit 0,1 Prozent im Plus.

Klar festere Notierungen weisen noch die Aktien von Aryzta (+2,3%), Sika (+2,0%) oder LafargeHolcim (+1,2%) auf. Die Roche-Genussscheine (+0,3%) liegen moderat im Plus. Die Basler haben in Japan das seit Januar für die Behandlung von kleinzelligem Lungenkrebs zugelassene Immun-Therapeutikum Tecentriq lanciert.

Ein uneinheitliches Bild zeigt sich im Bankensektor: Während UBS um 0,5 Prozent zulegen, geben Credit Suisse um 0,2 Prozent nach. Trotz guter Zahlen von US-Grossbanken hat sich der Sektor an der Wall Street weniger gut als der Gesamtmarkt entwickelt. Am Vorabend büssten Goldman Sachs sogar klar an Wert ein, obwohl der Gewinn im ersten Quartal klar gesteigert werden konnte. Am Mittwoch wird mit Morgan Stanley ein weiteres Schwergewicht der Branche über das abgelaufene Quartal berichten. Die Schweizer Grossbanken folgen in der kommenden Woche mit Zahlen.

Am breiten Markt hat die Versandapotheke Zur Rose (Aktie: +3,2%) zum ersten Quartal den Umsatz vorgelegt. Dieser konnte um 30 Prozent gesteigert werden, womit die Analystenvorgaben leicht übertroffen wurden.

Mit Umsatzsteigerungen überzeugten auch der Spezialkunststoff-Hersteller Gurit (+3,0%) und der Solarstromspezialist Edisun Power (+5,0%). Nachbörslich folgt dann noch der Bankensoftwareanbieter Temenos (-0,3%) mit Zahlen.

mk/uh