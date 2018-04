Aktien Schweiz Eröffnung: SMI im Plus - EZB im Fokus

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Donnerstag nach der schwachen Entwicklung des Vortages positiv in den Handel gestartet. Am Vorabend hatten die jüngsten Quartalszahlen von US-Unternehmen auch in New York dafür gesorgt, dass die Wall Street nach ihrem jüngsten Kursrutsch ein wenig Boden gutmachen konnte. Ein weiterer Renditeanstieg bei den US-Anleihen, bei denen sich die zehnjährige hartnäckig über der wichtigen 3-Prozentmarke hielt, bremste dort allerdings den Schwung etwas aus. Insgesamt dürften die Anleger den Rentenmarkt daher auch am Donnerstag weiter kritisch beäugen.

Damit einher gehen Sorgen vor einer anziehenden Inflation und steigenden Zinsen. Gespannt wird daher am Berichtstag auch nach Frankfurt geblickt, wo der nächste Zinsentscheid der EZB ansteht. Konkrete Aussagen, wie es mit den Anleihekäufen weiter geht, werden allerdings erst auf der nächsten Sitzung im Juni erwartet; und mit einer Abkehr von der Nullzinspolitik der EZB rechnen die Märkte frühestens im Herbst 2019. Am hiesigen Aktienmarkt liegt der Fokus auf den Quartalsergebnissen von Roche und Schindler.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert um 09.30 Uhr 0,41 Prozent im Plus bei 8'776,52 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gewinnt 0,52 Prozent auf 1'453,00 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,44 Prozent auf 10'395,65 Stellen. Bei den 30 wichtigsten Titeln notieren 28 im Plus und nur deren zwei im Minus.

Im Fokus stehen am Berichtstag Roche GS, die derzeit im Gegensatz zu den meisten Blue Chips nur leicht im Plus sind (+0,1%). Bei den Analysten kommen die Umsatzzahlen zum ersten Quartal und der erhöhte Ausblick allerdings grundsätzlich positiv an. Vor allem mit der Anpassung der Jahresziele hatten sie im Vorfeld nicht gerechnet.

Auch die Papiere von Branchennachbar Novartis (+0,2%) stehen im frühen Handel nur leicht im Plus, genauso wie die Valoren des dritten SMI-Schwergewichts Nestlé (+0,3%).

Für Gesprächsstoff sorgen auch Schindler (+1,8%), die aktuell an der SLI-Spitze stehen. Das Unternehmen konnte im ersten Quartal 2018 Auftragseingang, Umsatz und Ergebnis verbessern - und zwar stärker als erwartet.

Wieder erholen können sich ausserdem die Vortagesverlierer Clariant und Adecco (je +1,3%). Für erstere hat Bernstein im Nachgang an die Quartalszahlen das Kursziel leicht erhöht.

Gut ergeht es bisher schliesslich auch den Bankentiteln Credit Suisse (+1,3%), Julius Bär (+1,2%) und UBS (+0,6%). Erstere hatten schon am Vortag nach ihren Quartalszahlen deutliche Gewinne verbucht.

Deutlich tiefer notieren einzig Swiss Life (-3,0%), die am Berichtstag allerdings Ex-Dividende gehandelt werden.

Im breiten Markt liegt der Fokus am Berichtstag unter anderem auf den Papieren des Dentalimplantateherstellers Straumann (+3,1%), der im ersten Quartal 2018 erneut stark gewachsen ist. Noch etwas stärker im Plus stehen aber die Valoren des Solarzulieferers Meyer Burger (+3,5%), der einen Auftrag über rund 16 Millionen Franken aus Asien erhalten hat.

Das Cybersicherheitsunternehmen Wisekey wiederum (+2,1%) gab eine Zusammenarbeit mit Saudi Advanced Technologies bekannt. Und das Biotechnologie-Unternehmen Molecular Partners (+1,2%) hat im ersten Quartal 2018 finanzielle Ergebnisse im Rahmen der eigenen Erwartungen erzielt.

Negativ tendieren im breiten Markt dafür die Papiere der Industriegruppe Bucher (-1,4%), obwohl sie für das erste Quartal 2018 eine Steigerung bei den Umsätzen und beim Auftragseingang vermeldet hatte. Der Umsatz war dabei allerdings unter den Analystenschätzungen zu liegen gekommen.

kw/rw