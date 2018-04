Aktien Schweiz Eröffnung: SMI erholt sich - Erhöhte Nervosität dürfte bleiben

Zürich (awp) - Mit einer kräftigen Erholung folgt der Schweizer Aktienmarkt am Donnerstag den Vorgaben von Wall Street und Asien. Der Leitindex SMI hat sein Plus vom Handelsstart in den ersten Minuten noch weiter ausgebaut und dieses Niveau dann erst einmal gehalten. Anleger reagieren erleichtert auf Anzeichen, dass US-Präsident Donald Trump doch nicht ernst macht mit seinen Zoll-Drohungen in Richtung China. Und auch Trumps neuer Chef-Wirtschaftsberater Larry Kudlow zeigte Verhandlungsbereitschaft mit Peking.

Doch bei aller Erleichterung über die Entspannungszeichen, sind sich viele Marktakteure einig, dass das Thema Handelsbeziehungen auch in den kommenden Wochen weiterhin eine Quelle für mögliche Turbulenzen sein könnte. Entsprechend sollten sich Investoren auf eine erhöhte Volatilität einstellen. Wie es in einigen Morgenkommentaren heisst, könnte der scharfe Ton Trumps bei den Zollankündigungen durchaus Teil einer Verhandlungsstrategie sein. Es würde ins bekannte Bild passen. Denn Trump versucht immer wieder durch offensive Rhetorik seine vermeintlichen Gegner in Zugzwang zu bringen.

Der Swiss Market Index (SMI) steht gegen 09.30 Uhr um 1,44% höher bei 8'676,76 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) steigt um 1,56% auf 1'422,32 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 1,36% auf 10'125,87 Punkte. Alle der 30 wichtigsten Titel notieren im Plus.

Investoren greifen im frühen Handel vor allem bei jenen Werten zu, die am Vortag noch verstärkt unter den Unsicherheiten gelitten hatten. Allen voran gewinnen ABB um 3,2% hinzu.

Noch deutlicher fällt diese Erholung aber im breiten Markt aus. Die verschärfte Rhetorik zwischen den USA und China und die beiderseitig angekündigte Zölle hatten am Mittwoch hierzulande vor allem die Zulieferer für die Automobil- und Luftfahrtbranche belastet. Nun folgt die Gegenbewegung. Neben Bucher (+4,5%) ziehen die Aktien von Burckhardt Compression, Burkhalter, Autoneum und Forbo zwischen 2,1 und 1,1% an.

Aber nicht nur die Zykliker erholen sich. Auch die Finanzpapiere gewinnen im frühen Handel hinzu. Dabei schneiden die Aktien der Credit Suisse (+2,8%), der UBS (+2,2%) und von Julius Bär (+2,0%) deutlich besser ab als die Versicherer Swiss Re, Swiss Life und Bâloise, die zwischen 1,5 und 1,3% zulegen.

Die Aktien der Swiss Re hatten am Mittwoch zu den grössten Verlierern gezählt. Die Aussicht, dass sich der japanische Softbank-Konzern wohl in weit geringerem Ausmass am Rückversicherer beteiligen dürfte als gedacht, drückte auf die Stimmung.

Dass der Markt nicht noch stärker zulegt, liegt vornehmlich an den beiden Schwergewichten Nestlé (+0,6%) und Roche (+1,0%). Novartis (+1,8%) halten sich erneut etwas besser als der Gesamtmarkt.

Stärker als der Gesamtmarkt legen auch die Papiere von Clariant (+2,0%) zu. Der Chemiekonzern konkretisiert seine Wachstumsabsichten in Nordamerika. Bis ins Jahr 2021 soll der Umsatz auf rund 2 Mrd USD steigen.

Im breiten Markt stechen die Aktien von Santhera (+15%) nach guten Studienergebnissen hervor. Bei Temenos (+1,2%) bleiben Investoren dagegen erst einmal ruhig. Das Unternehmen erhält bei der geplanten Übernahme der britischen Softwareschmiede Fidessa offenbar gewichtige Konkurrenz. Zwei weitere Unternehmen sollen ein Auge auf die Gesellschaft geworfen haben.

hr/ra