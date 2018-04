Aktien Schweiz Eröffnung: SMI bewegt sich seitwärts - Warten auf Impulse

Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt hat den Handel am Freitag kaum verändert aufgenommen. Damit kann der Leitindex SMI die am Vortag eingeschlagene Aufwärtsbewegung vorerst nicht fortsetzen, auch wenn die freundlichen US-Vorgaben auf eine festere Eröffnung hingedeutet hatten. Vor dem Wochenende dürften sich die Anleger wohl etwas in Zurückhaltung üben, ist am Markt zu hören. Für Bewegung könnten am Nachmittag vorläufige Zahlen zum US-BIP im ersten Quartal sorgen.

Für Entspannung hatten bei den Aktien zuletzt die rückläufigen Anleihenrenditen gesorgt. Positive Signale gibt es auch in einigen geopolitischen Fragen: So haben Nord- und Südkorea auf höchster Ebene Gespräche aufgenommen und in Washington will Bundeskanzlerin Merkel bei US-Präsident Trump das Atomabkommen mit Iran und die von den USA lancierten Handelszölle thematisieren. Die Sorge um Handelskonflikte hatte den Aktienmärkte in den vergangenen Wochen zugesetzt. Wohl auch deshalb bekräftigte EZB-Chef Mario Draghi am Donnerstag den expansiven geldpolitischen Kurs.

Der Swiss Market Index (SMI) notiert um 09.30 Uhr mit 0,05 Prozent leicht höher bei 8'839,01 Punkten. Damit zeichnet sich auf die gesamte Woche gesehen ein leichtes Plus ab. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gewinnt 0,02 Prozent auf 1'462,44 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,09 Prozent auf 10'479,93 Stellen. Bei den 30 wichtigsten Titeln notieren 18 im Plus und zwölf im Minus.

Belastet wird der SMI von nachgebenden Bankenwerten: Sowohl UBS (-0,5%) als auch Credit Suisse (-0,7%) neigen zur Schwäche, nachdem sie am Vortag noch zu den grössten Gewinnern gezählt hatten. Die CS-Papiere dürften die Woche dennoch mit einem starken Kursplus abschliessen, nachdem die am Mittwoch vorgelegten Quartalszahlen sehr gut aufgenommen worden sind. Die Bank führt am Freitag die GV durch.

Wenig Bewegung ist bei den Aktien der Uhren- und Luxusgüterhersteller Swatch (+0,1%) und Richemont (-0,1%) zu sehen. Dabei hat die CS im Rahmen einer Sektorstudie die Kursziele für beide Titel kräftig erhöht und die UBS hob zumindest jenes für Richemont an. Die optimistischeren Erwartungen für die Uhrenbranche erklären die CS-Analysten unter anderem mit dem sich abschwächenden Franken, der Schweizer Uhren im Ausland erschwinglicher macht und einen positiven Beitrag zu den Margen leistet.

Die Schwergewichte Novartis (+0,2%), Nestlé (+0,3%) und Roche (+0,1%) stützen den Markt leicht. Bei Roche war die Stimmung am Donnerstag nach Zahlen gedämpft. In der Folge hat Bernstein das Kursziel für den Genussschein gesenkt, bei Berenberg kam es dagegen zu einer leichten Erhöhung. Die Bernstein-Analysten kritisieren die rückläufigen Verkäufe von Rituxan in der EU. Begrüsst wird derweil die gute Performance des MS-Mittels Ocrevus.

Aktuell liegen Vifor (+1,1%) bei den Blue Chips in Front, vor Sika (+0,6%) und Schindler (+0,5%). Der Lift- und Rolltreppenhersteller hatte am Donnerstag trotz eigentlich guter Quartalszahlen nicht ganz mit dem Gesamtmarkt mitgehalten. Im Anschluss daran erhöhte aber die ZKB das Rating auf "Übergewichten" und KeplerCheuvreux das Kursziel.

Im breiten Markt kann Asmallworld (+7,2%) einen Teil des Kurseinbruchs vom Donnerstag kompensieren. Die Untersuchung der deutschen Finanzmarktbehörde Bafin mit dem Verdacht auf unrichtige oder irreführende Kaufempfehlungen von Dritten hatte die Aktie um beinahe 30 Prozent zurückfallen lassen. Asmallworld behält sich nun rechtliche Schritte vor und will das Bafin bei der Aufklärung unterstützen.

EFG International (+0,8%) versprühte im Vorfeld der am heutigen Freitag stattfindenden GV Zuversicht. Mit dem Neugeldzuwachs liege man im laufenden Jahr auf Kurs, die Kosten würden gesenkt und Aktien am Markt für Mitarbeiterprogramme zurückgekauft, liess die Gruppe verlauten. CFT gewinnen mit dem Umsatzzuwachs im ersten Quartal 2,4 Prozent und Meyer Burger mit Blick auf neue Bestellungen 3,1 Prozent dazu.

Straumann (+1,7%) weitet die Vortagesgewinne aus. KeplerCheuvreux stuft die Aktie nach den am Donnerstag publizierten Zahlen neu als "Kauf" ein und hob das Kursziel an.

Ausserdem hat das Biopharmaunternehmen Polyphor Details zum geplanten Börsengang bekanntgeben. Dieser soll am 15. Mai über die Bühne gehen, wobei ein Bruttoerlös zwischen 100 und 150 Millionen Franken angestrebt wird.

