Aktien Schweiz Eröffnung: Freundlicher Auftakt - US-Jobdaten im Fokus

Zürich (awp) - Dem Schweizer Aktienmarkt gelingt zum Wochenschluss ein freundlicher Handelsauftakt. Dies verdankt er vor allem den freundlichen Vorgaben der Wall Street, die am Donnerstag im späten Handel noch die Kehrtwende schaffte und mit moderaten Gewinnen schloss. In Asien tendieren die Märkte dagegen überwiegend schwächer und in Japan ist die Börse geschlossen.

Am Morgen rücken im Zuge der Berichtssaison zunächst erneut einige Unternehmen mit ihren Quartalszahlen in den Fokus. Im weiteren Verlauf stehen dann in der Eurozone und vor allem am Mittag in den USA mit dem Arbeitsmarktbericht wichtige Konjunkturdaten an.

Der Swiss Market Index (SMI) gewinnt um 09.15 Uhr 0,57 Prozent hinzu auf 8'893,09 Punkte. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) steigt um 0,61 Prozent auf 1'471,44 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,66 Prozent auf 10'560,76 Stellen.

Grösster Gewinner unter den Blue Chips sind die Aktien des Lifescience-Konzerns Lonza, die um 3,0 Prozent den mit Abstand grössten Kursaufschlag verbuchen. Das Unternehmen hatte zuvor über den Geschäftsverlauf im ersten Quartal berichtet. Bei Kepler Cheuvreux wird dieser als grundsätzlich gut bezeichnet. Mit Blick auf die strategische Überprüfung der Wassersparte hoffe man dann bald mehr zu hören.

Bei Swiss Re reichen die vorgelegten Zahlen gerade einmal für ein Plus von 0,3 Prozent. Analysten bewerten den Jahresauftakt als moderat.

Die Papiere der Credit Suisse stehen zwar um 1,3 Prozent (-21 Rappen) tiefer. Die Grossbank wird an diesem Tag aber ex Dividende gehandelt, die bei 25 Rappen je Anteilsschein liegt.

Im breiten Markt gewinnen Zur Rose um 4,6% und Sunrise-Aktien um 1,5 Prozent überdurchschnittlich hinzu. Beide Papiere profitieren von Hochstufungen.

Für das Logistikunternehmen Ceva ist das Börsendebut schwach ausgefallen. Die Titel eröffneten mit 27,45 Franken unter dem Ausgabepreis von 27,50 Franken und fielen in den ersten Minuten weiter deutlich zurück.

hr/uh