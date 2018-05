Aktien New York: Wenig Bewegung vor Zinsentscheidung der Notenbank

NEW YORK (awp international) - An der Wall Street ist vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank kein klarer Trend zu erkennen. Während Standardwerte am Mittwoch leicht nachgeben, standen Technologieaktien minimal im Plus.

Der Dow Jones Industrial verlor im frühen Handel 0,20 Prozent auf 24 050,95 Punkte. Am Dienstag war der US-Leitindex zeitweise um bis zu knapp anderthalb Prozent abgerutscht, hatte dann aber nur mit einem moderaten Minus geschlossen. Für den breit gefassten S&P 500 ging es am Mittwoch um 0,24 Prozent auf 2648,42 Punkte nach unten. Der Nasdaq 100 hingegen rückte um 0,10 Prozent auf 6688,48 Punkte vor./la/he