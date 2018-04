Aktien New York: Gewinne - Vorerst keine Eskalation in Syrien

NEW YORK (awp international) - Die jüngsten Militärschläge der USA, Grossbritanniens und Frankreichs gegen Ziele in Syrien haben die Anleger am New Yorker Aktienmarkt am Montag nicht beunruhigt. Der Dow Jones Industrial rückte nach eineinhalb Handelsstunden um 0,78 Prozent auf 24 549,97 Punkte vor. Er knüpfte so an seine zuletzt solide Tendenz an. Bereits in der Vorwoche hatte das Kursbarometer der Wall Street um 1,8 Prozent zugelegt.

An den Finanzmärkten war mit einem militärischen Angriff als Antwort auf einen vermeintlichen Giftgaseinsatz in Syrien bereits gerechnet worden. Experten zufolge bleibt das Risiko einer Eskalation des Konflikts, der auch zwischen den USA und Russland geführt wird, zwar präsent. Bislang seien die Investoren aber recht entspannt mit der Situation umgegangen, sagte Marktanalyst Craig Erlam vom Devisenhändler Oanda. Solange dies so bleibe, könne sich die Aufmerksamkeit wieder anderen Themen wie etwa der Berichtssaison zuwenden.

Auch die übrigen New Yorker Leitindizes legten am Montag zu: Für den breiter gefassten S&P 500 ging es um 0,58 Prozent auf 2671,81 Punkte bergauf. Der technologielastige Nasdaq 100 stieg um 0,37 Prozent auf 6652,92 Punkte.

Unterschiedlich ausgefallene US-Wirtschaftsdaten drückten dem Markt derweil zu Wochenbeginn nur wenig ihren Stempel auf. Mit dem Empire State-Index fiel das jüngste Geschäftsklima der Region New York schlechter aus als erwartet. Die US-Einzelhandelsumsätze für März dagegen übertrafen die Prognosen der Experten.

Im Finanzsektor läuft die Berichtssaison weiter mit gemischten Gefühlen. Nachdem jüngste Resultate der Grossbanken Citigroup , JPMorgan und Wells Fargo von Anlegern jeweils mit klaren Kursverlusten quittiert wurden, erging es am Montag den Aktien der Bank of America immerhin ein wenig besser. Ein höher als erwarteter Rekordgewinn verzückte die Anleger aber auch hier nicht, zuletzt traten die Aktien mehr oder weniger auf der Stelle.

Im Pharmabereich sorgte Spekulation über neue Behandlungsansätze bei Lungenkrebs für Ausschläge: Positiv bei Merck & Co mit einem Aufschlag von 2,5 Prozent, negativ bei Bristol-Myers Squibb mit einem Kursrutsch um fast 8 Prozent. Am Markt wurde darauf verwiesen, dass neue Studiendaten zum Medikament Keytruda den Vorsprung von Merck gegenüber dem Konkurrenten zementierten, dessen Alternative es noch an den nötigen Überlebensdaten fehle.

Die Aktien des Elektroauto-Herstellers Tesla gaben um mehr als 3 Prozent nach. Konzernchef Elon Musk hatte am Wochenende eingeräumt, dass die Produktionsprobleme beim neuen Model 3 von einer übertriebenen Automatisierung verschärft worden waren. Die US-Bank JPMorgan sorgt sich derweil in einer neuen Studie vor verschärftem Wettbewerb - vor allem durch die deutsche Autoindustrie.

Zu guter Letzt sorgten Aussagen vom Volkswagen-Konzern bei einem US-Nebenwert für Übernahmefantasie: Ein mehr als 7-prozentiges Kursplus begründeten Marktteilnehmer mit Äusserungen des deutschen Grossaktionärs, wonach die Nutzfahrzeugsparte der Wolfsburger offen sei für eine mögliche Komplettübernahme. VW Truck & Bus hält derzeit 16,9 Prozent an dem US-Unternehmen./tih/he