Aktien New York Ausblick: Weitere Verluste erwartet - Fed-Protokoll im Fokus

NEW YORK (awp international) - Die Gewinnmitnahmen an der Wall Street dürften sich am Mittwoch fortsetzen. Unsicherheit um das Mitte Juni geplante Treffen der Spitzen von USA und Nordkorea, schwache Wirtschaftsdaten aus Europa und die Währungskrise in der Türkei boten den Anlegern Argumente, in die Defensive zu gehen. Der Broker IG taxierte den Leitindex Dow Jones Industrial rund eine Stunde vor Handelsstart 0,6 Prozent tiefer auf 24 686 Punkte.

Auch in den USA wird kurz nach Handelsstart das aktuelle Stimmungsbild der Einkaufsmanager aus der Industrie und dem Dienstleistungssektor veröffentlicht. Ihre Kollegen aus Deutschland, Frankreich und damit der gesamten Eurozone hatten zuvor die Markterwartungen enttäuscht.

Im späteren Handel folgt dann das Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung, von dem sich die Anleger Hinweise auf die weitere Zinsentwicklung erhoffen. In den letzten Wochen sind die Leitzinserwartungen laut den Experten der Helaba sukzessive gestiegen, ein dritter zusätzlicher Zinsschritt bis zum Jahresende sei aber damit noch nicht vollständig eingepreist.

Unter den Einzelwerten zeigten Target und Tiffany deutliche Ausschläge. Papiere des Juweliers schossen um über 14 Prozent nach oben. Das Unternehmen überzeugte nicht nur im ersten Quartal mit seinem Umsatzwachstum, sondern stockte auch sein Gewinnziel für das Gesamtjahr auf. Als Sahnehäubchen wurden zudem Aktienrückkäufe in Milliardenhöhe angekündigt.

Deutlich abwärts ging es mit minus 6 Prozent für die Aktien des Einzelhändlers Target. Der Konzern enttäuschte die Gewinnerwartungen. Laut einem Analyst unterstrich das erste Quartal, dass der harte Konkurrenzkampf noch teurer werden könnte./ag/she