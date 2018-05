Aktien New York Ausblick: Leichte Gewinne erwartet

NEW YORK (awp international) - Weitere Entspannung im Handelskonflikt zwischen China und den USA dürfte am Dienstag an der Wall Street für einen positiven Auftakt sorgen. Der Broker IG taxierte den Leitindex Dow Jones Industrial rund eine Stunde vor Handelsstart 0,2 Prozent höher bei 25 061 Punkte.

Tags zuvor hatte es der US-Leitindex erstmals seit Mitte März wieder über die Schwelle von 25 000 Punkten geschafft - nach einer Rally von gut 6 Prozent in drei Wochen.

Die USA und China hatten sich bereits am Wochenende darauf geeinigt, dass China künftig erheblich mehr amerikanische Güter und Dienstleistungen erwerben wird. Nun folgte die Ankündigung, dass die Importzölle auf PKW vom 1.Juli an von derzeit 25 Prozent auf nur noch 15 Prozent gesenkt werden. Papiere europäischer Autokonzerne reagierten bereits sehr positiv.

Mit über 5 Prozent Kursaufschlag sehr gefragt waren die Papiere von Micron Technology und Kohl's. Micron, einer der weltweit grössten Halbleiterkonzerne, hatte am Vorabend Aktienrückkäufe in einem Volumen von 10 Milliarden US-Dollar angekündigt. Die Experten des Investmenthauses Rosenblatt Securities stockten nun ihr Kursziel auf 115 Dollar auf und signalisieren damit Verdopplungspotenzial.

Der Einzelhändler Kohl's überzeugte derweil mit den Ergebnissen des ersten Quartals und steckte sich höhere Ziele für das Gesamtjahr./ag/she