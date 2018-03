Aktien Frankfurt Schluss: Gegenwind aus USA sorgt für deutliche Verluste

FRANKFURT (awp international) - Der Dax hat am Montag deutliche Verluste erlitten. Als Gründe machte Analyst Jasper Lawler vom Broker London Capital Group den Gegenwind von den US-Börsen sowie negative charttechnische Signale für den deutschen Leitindex aus.

Zum Handelsende büsste der Dax 1,39 Prozent auf 12'217,02 Punkte ein, womit er nur knapp über seinem kurz davor erreichten Tagestief blieb. Damit zollte er auch seiner jüngsten Zwischenerholung Tribut. Zu den grössten Verlierern gehörte Henkel nach Aussagen des Konsumgüterkonzerns zum ersten Quartal.

Neben den deutlichen Kursverlusten insbesondere an der US-Technologiebörse Nasdaq sah Experte Lawler die Zurückhaltung der Anleger vor der anstehenden Sitzung der amerikanischen Notenbank Fed als Belastung für den Dax. Man wisse nicht, "ob sie Hinweise auf die zusätzliche vierte, vom Markt noch nicht erwartete Zinsanhebung in diesem Jahr bringen wird", ergänzte Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets.

Die Talfahrt an der Nasdaq hinterliess zu Wochenbeginn aber auch beim deutschen Technologiewerte-Index TecDax Spuren: Er büsste 1,08 Prozent auf 2'650,85 Zähler ein. Etwas besser als Dax und TecDax hielt sich hingegen der MDax der mittelgrossen deutschen Unternehmen, der lediglich um 0,19 Prozent auf 25'577,93 Punkte nachgab.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sackte um 1,24 Prozent auf 3'394,79 Punkte ab. Für die nationalen Indizes in Paris und London ging es noch deutlicher bergab. In New York verlor der US-Leitindex Dow Jones Industrial zum europäischen Handelsende gut 1,3 Prozent, während der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 sogar um 2,5 Prozent zurückfiel.

Im Dax stachen die Vorzugsaktien von Henkel mit einem Minus von über 2 Prozent negativ heraus. Die Anleger reagierten enttäuscht auf die angekündigten Umsatzrückgänge im Geschäft mit Wasch- und Reinigungsmitteln sowie mit Kosmetikprodukten, welche Henkel mit Lieferschwierigkeiten in Nordamerika begründete.

Derweil hielten sich die Papiere von Munich Re mit minus 0,71 Prozent etwas besser als der Leitindex. Die US-Bank JPMorgan empfiehlt die Aktie des weltweit grössten Rückversicherers nun zum Kauf. Die Jahreszahlen seien ein weiteres Signal dafür gewesen, dass die Rückversichererbranche wieder zu Wachstum zurückgekehrt sei, hiess es.

Im MDax waren die Anteilsscheine von Talanx mit fast 2 Prozent Plus einer der Favoriten der Anleger. Der Versicherungskonzern will seine Dividende für das vergangene Jahr deutlicher anheben als von Analysten im Durchschnitt erwartet. Die endgültigen Jahreszahlen und der mässige Ergebnisausblick liessen die Aktionäre kalt, nachdem das Unternehmen bereits einige Zeit zuvor erste Angaben zur Geschäftsentwicklung 2017 und zum Gewinnziel für 2018 gemacht hatte.

Zahlen legte auch der Wohnungsvermieter Grand City Properties vor, dessen Grossaktionär der just in den MDax aufgestiegene Immobilienkonzern Aroundtown ist. Grand City Properties hatte 2017 von steigenden Mieten und einem geringeren Leerstand profitiert. Dennoch verloren die Aktien knapp ein halbes Prozent. Ein Händler sprach von einer weitgehend überraschungslosen Bilanz. Aroundtown-Titel gaben ebenfalls leicht nach.

Derweil sorgte der angekündigte Chefwechsel beim Maschinenbauer Gea für Kursgewinne von knapp zweieinhalb Prozent und den Spitzenplatz im MDax. Für die Anleger bedeutet dies allerdings nicht mehr als eine Erholung, nachdem in der Vorwoche die neuen Ziele und auch der Kapitalmarkttag an der Börse mit weiterer Ernüchterung aufgenommen worden waren.

Bei den Technologiewerten zollten RIB Software ihrem Höhenflug Tribut, der ihnen zu Wochenbeginn erst einmal eine erneute Rekordmarke beschert hatte: Sie brachen letztlich ungeachtet positiver Analystenkommentare um fast 11 Prozent ein.

Im Blick standen zudem zahlreiche Index-Änderungen der Deutschen Börse. Mit am auffälligsten entwickelten sich die Aktien des auf die Autobranche spezialisierten Maschinenbauers Aumann , der neu im TecDax ist: Sie büssten über 7 Prozent ein.

Am Rentenmarkt verharrte die Umlaufrendite bei 0,37 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,02 Prozent auf 139,98 Punkte. Der Bund-Future gewann 0,03 Prozent auf 158,22 Punkte. Der Euro stieg auf 1,2331 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,2309 (Freitag: 1,2301) Dollar festgelegt./gl/he