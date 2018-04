Aktien Frankfurt Eröffnung: Zurückhaltung vor US-Inflationsdaten

FRANKFURT (awp international) - Der Dax hat am Mittwoch nach zwei Handelstagen mit Gewinnen wieder etwas geschwächelt. Zwar hat sich der Handelskonflikt zwischen den USA und China entspannt, und anders als befürchtet plant China auch keine Abwertung des Yuan, doch die am Nachmittag anstehenden US-Inflationsdaten sorgen für Zurückhaltung.

Im frühen Handel sank der deutsche Leitindex um 0,28 Prozent auf 12'362,95 Punkte. Der MDax, der die Aktien mittelgrosser Unternehmen repräsentiert, hielt sich mit minus 0,04Prozent auf 25'805,47 Punkte stabil. Der Technologieindex TecDax drehte hingegen ins Plus und gewann 0,55 Prozent auf 2'582,57 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,23 Prozent auf 3'431,00 Punkte abwärts.

Mit Blick auf die Verbraucherpreise in den Vereinigten Staaten sagte Analyst Heinrich Bayer von der Postbank: "Die Inflationsrate hat sich nach einigen vorhergehenden Ausschlägen im letzten halben Jahr bei gut 2 Prozent eingependelt. Dies sollte sich jedoch in den kommenden Monaten ändern." Erwartet wird ein Anstieg. "Die Inflation kommt", sagte auch Analyst Christoph Balz von der Commerzbank. Und dann verlören die Gegner weiterer Zinserhöhungen ihr Hauptargument. Höhere Zinsen wiederum machen festverzinsliche Geldanlagen wie Anleihen im Vergleich zu Aktien attraktiver.

Unternehmensseitig drehte sich am Mittwoch das Hauptinteresse um die Deutsche Telekom, deren Aktie an der Dax-Spitze um rund 4 Prozent zulegte. Die Tochter T-Mobile US hat dem "Wall Street Journal" zufolge die Fusionsverhandlungen mit dem Rivalen Sprint wieder aufgenommen. Sollte ein Zusammenschluss erfolgen, sehen die Analysten der US-Grossbank JPMorgan die Telekom klar im Vorteil.

Weiter im Fokus blieb auch der Autobauer Volkswagen. Dessen Anteile stiegen um moderate 0,2 Prozent, nachdem sie allerdings bereits am Vortag um 4,5 Prozent nach oben gezogen waren. Vorstandschef Matthias Müller steht offenbar kurz vor seiner Ablösung. Wie die Deutsche Presse-Agentur aus Kreisen des Aufsichtsrates erfuhr, wird ihm intern Entscheidungsschwäche vorgeworfen.

Schlusslicht im Dax waren die Papiere der Commerzbank mit minus 1,4 Prozent. Die Lufthansa-Aktien gewannen 0,5 Prozent. Im Tagesverlauf wird die Fluggesellschaft ihre Verkehrszahlen für den Monat März vorlegen.

Um anderthalb Prozent ging es für die Papiere des TecDax-Unternehmens Evotec hoch. Dieses gab eine strategische Partnerschaft mit dem Wirkstoffentwicklungsunternehmen Petra Pharma bekannt.

Die Jenoptik-Papiere reagierten im Technologiewerte-Index auf eine Hochstufung von "Sell" auf "Hold" des Bankhauses Metzler mit einem Kurssprung von 4,6 Prozent.

An der Spitze im MDax gewannen Jungheinreich 2,1 Prozent, nachdem Analyst Carlos Becke von der Privatbank Hauck & Aufhäuser die Aktie des Gabelstapler-Herstellers nun zum Kauf empfiehlt. Er verwies auf die jüngsten Kursverluste und hob hervor, dass Jungheinrich auf einem guten Weg sei, um sein mittelfristiges Jahresumsatzziel zu erreichen.

Im SDax ging es für die Anteile des Finanzdienstleisters Hypoport ausserdem um 6,2 Prozent hoch. Hier half eine Kaufempfehlung der Bank Oddo BHF.

