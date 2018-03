Aktien Asien: Überwiegend Verluste nach US-Leitzinsanhebung - Japan im Plus

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (awp international) - In Asien haben die Aktienmärkte am Donnerstag überwiegend mit Verlusten auf die US-Leitzinserhöhung reagiert. In Japan ging es hingegen nach einem Feiertag wieder aufwärts.

An der Börse in Tokio schloss der wichtigste japanische Index Nikkei 225 um 0,99 Prozent fester bei 21 591,99 Punkten. Damit machte das Börsenbarometer einen Teil seiner Verluste der vorangegangenen drei Handelstage wieder wett.

Nach Einschätzung von Analysten handelt es sich bei der Anhebung des Zinssatzes in den USA eher um einen symbolischen Schritt. Am Aktienmarkt wurde die Anhebung der kurzfristigen Zinsen aber negativ aufgenommen.

In China ging es abwärts. Die chinesische Festlandbörse gehörte zu den Handelsplätzen mit den grössten Verlusten der Region. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Werten aus Festland-China knüpfte an seine Vortagesverluste an und ging mit einem Abschlag von 1 Prozent auf 4020,35 Punkte aus dem Handel. Der Hongkonger Hang Seng stand zuletzt gut ein halbes Prozent tiefer. In China zog die Notenbank als Reaktion auf die US-Leitzinserhöhung die geldpolitischen Zügel etwas an.

Unterdessen verschärft sich der Ton zwischen China und den USA: Chinas Staatsmedien warnten die Regierung in Washington vor den Folgen eines Handelskrieges. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag unter Berufung auf eine mit den Massnahmen vertraute Person berichtete, plant US-Präsident Donald Trump Strafzölle gegen China im Volumen von 50 Milliarden Dollar./tav/jha/