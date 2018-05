Aktien Asien: Kurse profitieren von guten US-Vorgaben

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (awp international) - Asiens wichtigste Aktienmärkte haben am Donnerstag von den positiven Vorgaben von der Wall Street profitiert. An den US-Börsen war es zur Wochenmitte dank starker Öl-, Finanz- und Technologiewerte weiter bergauf gegangen. Aus China wurde bekannt, dass sich die Inflation nach einem zwischenzeitlichen starken Anstieg im April wieder abgeschwächt hatte Dazu gab es positive politische Nachrichten: Japan und China unterzeichneten als Zeichen einer Verbesserung ihrer Beziehungen mehrere Vereinbarungen zur intensiveren Zusammenarbeit.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss am Donnerstag 0,39 Prozent höher bei 22 497,18 Punkten. Der CSI-300-Index , der die wichtigsten Werte auf dem chinesischen Festland abbildet, legte um 0,55 Prozent auf 3893,06 Zähler zu. Für den Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong ging es um 0,82 Prozent auf 30 785,95 Punkte hoch.

Die Aktien von ZTE wurden in Hongkong vom Handel ausgesetzt, nachdem bekannt geworden war, dass der chinesische Smartphonehersteller aufgrund von US-Sanktionen in eine schwere Krise geschlittert ist. In Folge der Strafe des US-Handelsministeriums seien "wichtige Geschäftsaktivitäten" eingestellt worden, so das Unternehmen. Im April hatte die US-Regierung angekündigt, den chinesischen Netzwerkausrüster und Smartphoneanbieter für sieben Jahre vom Zugang zu amerikanischen Technologien auszuschliessen./gl/zb