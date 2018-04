Aktien Asien: Börsen folgen Wall Street aufwärts

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (awp international) - Die Börsen in Asien haben sich am Mittwoch erholt. So legten die Märkte in Japan, China, Hongkong und Südkorea zur Wochenmitte zu.

In Japan gewann der Leitindex Nikkei 225 bis Börsenschluss 1,42 Prozent auf 22 158,20 Punkte. In Hongkong liegt der Hang Seng im späten Handel 0,88 Prozent im Plus bei 30 334,53 Punkten. Beobachter machen vor allem den guten Start der Berichtssaison in den USA für die Kursgewinne in Fernost verantwortlich.

Auch Chinas Börsen drehten im späten Handel ins Plus. Der CSI 300 mit den wichtigsten Werten aus dem Land gewann zur Stunde 0,51 Prozent auf 3767,65 Punkte. Peking hatte zuvor verkündet, dass internationale Autohersteller künftig keine Gemeinschaftsunternehmen mehr gründen müssen, um in China Geschäfte zu machen. Chinesische Autobauer wie Dongfeng Motor und Brilliance China Automotive gaben daraufhin kräftig ab./fba/jha/