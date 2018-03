Aktie schwach: UBS passt Gewinnzahlen 2017 an - Ermotti verdiente trotzdem mehr

Die Grossbank UBS hat ihre 2017 verbuchten Rückstellungen für Rechtsfälle und regulatorische Angelegenheiten seit der Veröffentlichung der Q4-Zahlen am 22. Januar nochmals erhöht.

Wie die Bank am Freitag mitteilte bzw. dem heute aufgeschalteten Geschäftsbericht 2017 zu entnehmen ist, sank der Vorsteuergewinn für das Gesamtjahr 2017 deshalb um 141 Mio CHF.

Der Reingewinn (nach Minderheiten) reduzierte sich um 112 Mio CHF und führte zu einem Rückgang des Ergebnisses pro Aktie um 0,03 CHF. Der Gewinn vor Steuern für das Gesamtjahr beträgt damit neu 5'268 Mio CHF (statt der ursprünglich gemeldeten 5'409 Mio), der Reingewinn 1'053 Mio CHF (statt 1'165 Mio CHF) und der Gewinn pro Aktie 0,27 CHF (statt 0,30 CHF). Der grosse Unterschied zwischen Vorsteuer- und Reingewinn ist bekanntlich auf einen Abschreiber von 2,9 Mrd CHF als Folge der US-Steuerreform zurückzuführen.

Betroffene Geschäftsbereiche sind vor allem das Wealth Management Americas (SMA), wo die Rückstellungen um 49 Mio CHF gestärkt wurden, und das Corporate Center (Non-Core und Legacy Portfolio), wo 92 Mio an zusätzlichen Rückstellungen gebildet wurden.

Genaue Details, in welchen Fällen zusätzliche Rückstellungen gebildet wurden, wollte die Bank auf Anfrage gegenüber AWP nicht bekannt geben. Aufgrund der Tatsache, dass die zusätzlichen Rückstellungen in zwei unterschiedlichen Einheiten verbucht wurden, dürfte es sich um verschiedene Fälle handeln. Grössere Rechtsfälle in den oben genannten Bereichen WMA und Corporate Center, bei denen die UBS noch eine Lösung sucht, sind etwa derjenige mit US-Hypothekenpapieren (RMBS) oder der Fall Puerto Rico.

RAMSCHHYPOTHEKEN UND PUERTO RICO ALS GROSSE FÄLLE

Im ersteren wird der UBS (aber auch vielen anderen Grossbanken) vorgeworfen, Kunden während der Finanzkrise hypothekenbasierten Wertpapiere mit niedriger Qualität (Ramschhypotheken) verkauft zu haben. Hier sucht die UBS noch eine Lösung mit dem US-Justizministerium, während die Credit Suisse sich in dieser Angelegenheiten bereits Ende 2016 auf eine Gesamtzahlung (Busse und Entschädigung an Kreditnehmer) von insgesamt 5,3 Mrd USD geeinigt hatte.

Im zweiten Fall geht es um die Beratung beim Verkauf von angeblich sicheren Staatsanleihen des Inselstaates Puerto Rico an Kunden in den USA. Hier sah sich die Bank gemäss früheren Presseberichten mit Schadenersatzforderungen von 2,1 Mrd USD (Stand zweites Quartal 2017) konfrontiert. Die "SonntagsZeitung" hatte im Oktober geschrieben, dass 1,1 Mrd davon erledigt seien und damit noch rund 1 Mrd USD der Ansprüche offen seien. Insgesamt seien rund 750 Schiedsgerichtsfälle ungeklärt und wegen der Zahlungsunfähigkeit von Puerto Rico seien weitere Klagen absehbar. Eine schwerer Hurrikan hatte die finanzielle Lage des bankrotten Staates zudem noch verschärft.

TEFRA-FALL OHNE SANKTIONEN ERLEDIGT

Der sogenannten TEFRA-Fall konnte dagegen jüngst gelöst werden. Dabei ging es um mögliche Verkäufe von Inhaberschuldverschreibungen (und anderen nicht registrierten Wertschriften) an US-Personen unter möglichem Verstoss gegen den sogenannten Tax Equity and Fiscal Responsibility Act von 1982 (TEFRA) und die Registrierungsanforderungen des US-Wertpapierrechts. Wie dem Geschäftsbericht zu entnehmen ist, wurde die UBS vor kurzem darüber informiert, dass die US-Behörden die diesbezüglichen Untersuchungen beendet haben und keine Massnahmen ergreifen werden.

Insgesamt belaufen sich die Rückstellungen für Rechtsfälle, regulatorische und ähnliche Angelegenheiten zum Jahresende 2017 noch auf 2,44 Mrd CHF, per Ende 2016 waren 3,26 Mrd gewesen.

CEO SERGIO ERMOTTI VERDIENTE MEHR ALS IM VORJAHR

Der UBS-Konzernchef Sergio Ermotti hat im vergangenen Jahr trotz allem mehr verdient als im Vorjahr. Insgesamt wurde Ermotti eine Gesamtentschädigung von 14,2 Mio CHF zugesprochen nach 13,7 Mio für 2016. Unter den bisher bekannten Entschädigungen von Top Managern für 2017 liegt der UBS-Chef damit an der Spitze.

Die Entschädigung setzt sich aus einem konstant gebliebenen Grundgehalt von 2,5 Mio CHF und weiteren fixen Entschädigungen von gut 0,3 Mio CHF zusammen. Dazu kamen variable Vergütungen in Höhe von 11,4 Mio CHF (VJ 10,9 Mio), wie dem am Freitag veröffentlichten Vergütungsbericht zu entnehmen ist.

Die UBS habe unter der weiterhin starken Führung von Sergio Ermotti ein ausgezeichnetes Finanzergebnis erzielt, die starke Kapitalposition aufrechterhalten und die Massnahmen zur Einsparung von Nettokosten in Höhe von 2,1 Mrd erfolgreich abgeschlossen, würdigte der Verwaltungsrat den Konzernchef. Die Gesamtleistung habe die Vorgaben trotz anspruchsvoller Marktbedingungen wie der niedrigen Marktvolatilität, einem negativen Zinsumfeld und hohen Finanzierungskosten übertroffen, so die Einschätzung weiter. So sei der bereinigte Vorsteuergewinn um 16% gestiegen, heisst es Vergütungsbericht weiter.

Der ausgewiesene Gewinn lag dagegen deutlich unter dem Vorjahr. Der Gewinnrückgang war allerdings auf einen Abschreiber auf latente Steueransprüche in den USA im Zuge der Steuerreform von Präsident Donald Trump zurückzuführen. Und latente Steueransprüche hätten nie eine Auswirkung auf die Vergütung gehabt - auch nicht in den letzten Jahren als sie positiv waren, betont die UBS.

Die Gesamtentschädigung der Geschäftsleitung belief sich 2017 auf 99,9 Mio CHF, 2016 waren es 97,9 Mio CHF gewesen. An Verwaltungsratspräsident Axel Weber wurden 6,03 Mio CHF gezahlt. Er verdiente damit etwas weniger als im Vorjahr, als er knapp 6,07 Mio erhielt. Der gesamte Verwaltungsrat verdiente 13,1 Mio CHF nach 13,2 Mio CHF im Vorjahr.

Die UBS-Aktie beendete den Freitagshandel als einzige SMI -Aktie im Minus. Sie verlor 0,49 Prozent auf 17,41 CHF.

