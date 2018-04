Air Liquide wird weiter vom starken Euro gebremst

PARIS (awp international) - Der französische Linde -Konkurrent Air Liquide spürt weiterhin eine starke Nachfrage aus den Schwellenländern. Der starke Euro zehrt allerdings alle Zuwächse wieder auf. So blieben am Ende für das erste Quartal mit 5 Milliarden Euro Umsatz 3 Prozent weniger übrig als ein Jahr zuvor. Auf vergleichbarer Basis wäre der Umsatz aber um 6 Prozent gestiegen, teilte der Industriegasehersteller am Mittwoch in Paris mit.

Konzernchef Benoit Potier sprach von einer soliden Entwicklung. Zudem hätten die Kunden wieder zunehmend neue Projekte an den Start gebracht. Potier zufolge konnte Air Liquide in allen Regionen zulegen, besonders stark sei das Wachstum mit einem zweistelligen Plus aber in China ausgefallen.

Die Übernahme von Airgas hat Air Liquide im ersten Quartal weitere Synergien eingebracht. Seit der Übernahme im Jahr 2016 summierten sich diese den Angaben nach auf 237 Millionen US-Dollar. Die Franzosen hatten durch den Zukauf Linde als weltgrössten Gase-Hersteller abgelöst. Dieser aber hat zum Gegenschlag ausgeholt und ist gerade dabei, den US-Konzern Praxair zu schlucken./she/nas/jha/