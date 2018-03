Air Canada annonce la nomination de Gary A. Doer à son conseil d'administration

Roy J. Romanow prendra sa retraite du conseil d'administration après l'assemblée annuelle des actionnaires

MONTRÉAL, le 31 mars 2018 /CNW Telbec/ - Air Canada est heureuse d'annoncer la nomination de Gary A. Doer à son conseil d'administration. Cette nomination sera soumise à un vote au cours de la prochaine assemblée annuelle des actionnaires de la Société, qui aura lieu le 30 avril 2018 à Montréal (Québec). Roy J. Romanow prendra sa retraite du conseil d'administration à la fin de l'assemblée annuelle des actionnaires de la Société après plus de huit ans de loyaux services.

M. Doer est l'ancien ambassadeur du Canada aux États-Unis et durant son mandat, de 2009 à 2016, il a pris part aux négociations du nouvel accord transfrontalier Canada-États-Unis et de l'entente de principe du Partenariat transpacifique. Il a aussi été premier ministre du Manitoba de 1999 à 2009. M. Doer a été élu membre de l'Assemblée législative du Manitoba en 1986 et a occupé les postes de ministre des Affaires urbaines ainsi que de ministre des Investissements de l'État. Il a été président de l'Association des employés du gouvernement du Manitoba de 1979 à 1986.

Actuellement, M. Doer est un membre canadien de la Commission trilatérale et agit à titre de coprésident du Canada Institute au Wilson Center, un forum de politiques publiques non partisan axé sur les relations Canada-États-Unis. En outre, il est directeur de plusieurs autres grandes sociétés canadiennes.

« Nous sommes ravis que Gary se présente au poste d'administrateur à l'assemblée annuelle des actionnaires de la Société et qu'il fasse profiter notre entreprise et nos actionnaires de sa vaste expérience et de sa grande connaissance du secteur gouvernemental et des relations internationales », a déclaré Calin Rovinescu, président et chef de la direction d'Air Canada.

Roy J. Romanow prendra sa retraite du conseil d'administration d'Air Canada le 30 avril 2018, après plus de huit ans de loyaux services. « Après une carrière remarquable dans la fonction publique, notamment en qualité de premier ministre de la Saskatchewan, Roy s'est joint à notre conseil d'administration en 2010. Au nom de nos employés, de nos administrateurs et de nos actionnaires, je le remercie sincèrement de sa vision stratégique, de ses conseils et de son apport incalculable à la transformation de notre société, a ajouté Calin Rovinescu. Nous lui souhaitons une retraite des plus agréables. »

