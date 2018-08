Aimia rejette la proposition du consortium composé d'Air Canada, de la Banque TD, de CIBC et de Visa Canada d'acquérir le programme de fidélisation Aéroplan

La proposition offrait le meilleur dénouement pour l'ensemble des parties prenantes d'Aimia et des membres Aéroplan, et la seule possibilité de transférer tous les milles Aéroplan au nouveau programme de fidélisation d'Air Canada.

La transaction proposée, y compris le montant en espèces et la prise en charge du passif d'Aéroplan au titre de l'échange de milles, aurait entraîné une hausse assez importante du cours de l'action d'Aimia.

TORONTO, le 2 août 2018 /CNW Telbec/ - Air Canada, la Banque Toronto-Dominion (« la Banque TD »), la Banque Canadienne Impériale de Commerce (« la CIBC ») et Visa Canada (« Visa ») ont annoncé aujourd'hui qu'Aimia Inc. (« Aimia ») a rejeté la proposition d'acquisition de son programme de fidélisation Aéroplan, laquelle avait été divulguée le 25 juillet 2018. Les parties avaient déterminé qu'Aimia avait jusqu'au 2 août 2018 pour accepter la proposition.

Air Canada, la Banque TD, la CIBC et Visa ont bonifié leur offre et ont eu de longues discussions avec Aimia au cours des derniers jours pour tenter de conclure une entente économiquement viable.

La proposition aurait assuré une valeur et une continuité pour les membres Aéroplan ainsi que pour les clients d'Air Canada, de la Banque TD, de la CIBC et de Visa. Tel que nous avons communiqué précédemment, la proposition aurait également permis le transfert des milles Aéroplan au nouveau programme de fidélisation d'Air Canada en 2020, ce qui aurait été une solution pratique et optimale pour des millions de Canadiens.

La proposition du 25 juillet prévoyait un montant total de 2,25 milliards de dollars, y compris 250 millions de dollars en espèces, et la prise en charge d'un passif qui s'élevait à environ 2 milliards de dollars en milles Aéroplan. La proposition représentait une valeur marchande approximative de 3,64 $ par action d'Aimia, une prime de 52,3 % sur le prix moyen pondéré en fonction du volume sur 30 jours et une prime de 45,6 % par rapport à son cours de clôture le 24 juillet 2018. La valeur marchande équivalente était composée de la valeur de la proposition visant le programme de fidélisation d'Aéroplan de 1,64 $ par action ordinaire d'Aimia plus les actifs nets non liés au programme de fidélisation d'Aéroplan d'une valeur de 2,00 $ par action ordinaire, selon les estimations de la juste valeur marchande présentées dans la lettre aux investisseurs du T1 2018 de Mittleman Investment Management.*

_____________________________ * La valeur des autres actifs d'Aimia est conforme au commentaire de Mittleman Investment Management, daté du 13 avril 2018. Nous déclinons toute responsabilité quant à l'exactitude ou à l'exhaustivité des estimations ou des renseignements contenus dans le commentaire de Mittleman.

