Aider les producteurs de bœuf des Maritimes à gérer les risques et à renforcer leur secteur

MONCTON, NB, le 17 mars 2018 /CNW/ - L'industrie du bœuf dans la région de l'Atlantique est un puissant moteur économique au Canada, générant plus de 100 millions de dollars en recettes monétaires agricoles et plus de 25 millions de dollars en exportations. À mesure que le secteur continue de croître, le gouvernement du Canada est déterminé à travailler avec les producteurs de bœufs et de bovins pour leur fournir les outils dont ils ont besoin afin de gérer les risques, et de garder leur entreprises viables et rentables.

Alaina Lockhart, députée fédérale de Fundy-Royal, a parlé au nom de Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, à la conférence des Maritimes sur le bœuf de 2018 et a annoncé, aujourd'hui, un investissement de plus de 90 000 $ dans le Maritime Beef Council (MBC) afin de l'aider à explorer les options visant à réduire l'incidence de la volatilité des prix sur les revenus des producteur.

Les activités du projet comprennent l'analyse de la différence entre les prix de base des bovins de l'Alberta et des Maritimes, et des études pour déterminer si un modèle d'assurance des prix, semblable à celui du Programme d'assurance des prix du bétail dans l'Ouest, fonctionnerait pour les producteurs de bétail des provinces maritimes.

« Le gouvernement du Canada est fier d'aider les producteurs de bœuf des Maritimes à mettre au point les outils dont ils ont besoin pour gérer les risques et assurer la croissance de leur industrie. Cet investissement contribuera à protéger les producteurs contre les baisses de prix imprévues, tout en renforçant le secteur et en créant des emplois bien rémunérés pour les familles de la classe moyenne. »

- Alaina Lockhart, députée de Fundy-Royal

« Les Maritimes sont la seule région du Canada qui fonctionne actuellement sans programme d'assurance des prix du bétail. L'uniformisation des règles du jeu permettra à tous les producteurs de bovins du Canada de se protéger contre les conditions volatiles du marché. Le succès et la croissance de l'industrie du bœuf des Maritimes reposent grandement sur l'élaboration et la prestation de programmes de ce type. »

- Nathan Phinney, président,Maritime Beef Council

Le Maritime Beef Council est composé des trois organismes provinciaux d'éleveurs de bovins (Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse et Île-du-Prince-Édouard), du personnel de l'industrie régionale et des scientifiques locaux qui travaillent ensemble à la croissance et à l'amélioration de l'industrie du bœuf des Maritimes.

L'investissement a été effectué par l'intermédiaire du programme des Initiatives Agri‑risque, dans le cadre de Cultivons l'avenir 2, une initiative fédérale‑provinciale-territoriale.

Le Partenariat canadien pour l'agriculture est un investissement quinquennal de 3 milliards de dollars des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, qui renforcera le secteur de l'agriculture, de l'agroalimentaire et des produits agro‑industriels, assurant ainsi le maintien de l'innovation, de la croissance et de la prospérité. Le Partenariat remplacera l'initiative Cultivons l'avenir 2 en avril 2018.

Dans le cadre du Partenariat canadien pour l'agriculture, les producteurs continueront d'avoir accès à une gamme bien établie de programmes de gestion des risques de l'entreprise (GRE) destinés à les aider à gérer les risques importants qui menacent la viabilité de leur exploitation et qui excèdent leur capacité de gestion. Les changements aux programmes de GRE convenus en juillet 2017 entreront en vigueur pour l'année de programme 2018.

