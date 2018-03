Afternoon Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Novartis stellt Daten zu Brolucizumab aus HAWK und HARRIER Studie vor - Roche-Tochter Genentech informiert über Todesfälle bei Hämophilie-Patienten Chugai mit positivem Gerichtsentscheid in Emicizumab-Patentstreit - Givaudan vermeldet Abgang in der Geschäftsleitung UBS senkt Ausblick für Kreditrating auf negativ - Rating weiter "A-" - Plazza 2017: Liegenschaftenertrag 15,7 Mio CHF (VJ 14,8 Mio) Reingewinn vor Neubewertung 8,8 Mio CHF (VJ 7,7 Mio) Dividende von 4 CHF/Namen A (VJ 3); 0,8 CHF/Namen B (0,6) 2018: Steigerung des Liegenschaftenertrags um rund ein Viertel erwartet Zunahme des Gewinns vor Neubewertungen um rd ein Drittel erwartet - Vaudoise 2017: Gebuchte Bruttoprämien 1,08 Mrd CHF (VJ 1,08 Mrd) Reingewinn 120,7 Mio CHF (VJ 124,8 Mio) Dividende von 12 CHF pro Namenaktie B (VJ 12,00 CHF) Combined Ratio von 93,9% (VJ 93,4%) 2018: Aussichten sehen erfreulich aus CEO: Guter Jahresstart im Nichtleben-Geschäft - Prämienvolumen +2,9% - AMS einigt sich mit Heptagon-Aktionären auf Anpassung des Earn-Out - Bucher Emhart Glass übernimmt Joint Venture in China vollständig - Cembra Money Bank unterzeichnet Partnerschaft mit Kredit-Plattform Lendico - Crealogix: Neue Aktien für Finanzierung Innofis-Kauf ab Donnerstag im Handel - Implenia: Auftragsbestand steigt per Ende Q1 auf 6,4 Mrd (Ende 2017: 6,0 Mrd) - KTM schliesst Delistingangebot an Pankl-Aktionäre erfolgreich ab - Lem ernennt Eric Chaussin zum neuen Chef des Industriesegments - Mobimo: CEO Christoph Caviezel soll 2019 in Verwaltungsrat wechseln - Axpo-Kraftwerk Linth-Limmern produziert mehr Strom - GV genehmigt Dividende Axpo-Kraftwerke Sarganserland produzieren 2016/2017 weniger Strom NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Visana mit deutlich höherem Ergebnis - Mehr Versicherte BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Adecco: BlackRock erhöht Anteil auf 5% - Geberit: Blackrock senkt Anteil auf 4,87% - AMS: Wellington meldet Anteil von 3,12% - Medartis: Gruppe um Thomas Straumann/Nexmed meldet Anteil von 75,45% - SPS meldet eigenen Anteil von 0,00001%/7,47% PRESSE MITTWOCH - Nestlé-CEO: Organische Wachstum bleibt wichtigster Wachstumstreiber (NZZ) - SNB-Mächler: Verfrühte Zinsanhebung wäre kontraproduktiv (HaZ) - HaZ: Pierin Vincenz tritt offenbar als Investnet-Präsident ab - HaZ: Bitcoin-Börse Bitfinex prüft Umzug in die Schweiz ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - GV: Autoneum, Bobst, Coltene, Intershop, Leonteq Donnerstag: - Perfect Holding: Ergebnis 2017 - Aevis: Ergebnis 2017 - GV: ABB Dienstag: - WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - US: Fed-Präsident von Atlanta, Bostic, hält Rede in Atlanta (18.00) - CH: KOF Konjunkturbarometer (Donnerstag) BFS: Detailhandelsumsätze Februar 2018 (Dienstag) Einkaufsmanager-Index (PMI) März 2018 (Dienstag) WIRTSCHAFTSDATEN - CH: KOF erhöht BIP-Prognose für 2018 auf +2,5% (+2,3%); 2019 +1,8% (+1,7%) CS-CFA-Indikator sinkt im März auf 16,7 Punkte (VM 25,8) - DE: GFK-Konsumklima für April 10,9 Pkt (Prognose 10,7); GG 10,8 VM - US: Schwebende Hausverkäufe Februar +3,1% gg VM (Prognose +2,0) BIP annualisiert Q4 2,9% gg VQ (Prognose +2,7) - 3. Schätzung SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.04. - Übernahmeangebote: - Bell-Angebot für Hügli-Aktien zu 915 CHF (13.3. bis 25.4.) - Tamedia-Angebot für Goldbach-Aktien zu 35,50 CHF (Nachfrist vom 27.03-11.04) - IPO/Neukotierungen (angekündigt): - Swissport (im Q2 2018) - Dekotierungen: - Myriad (Dekotierung per 30.04.2018; letzter Handelstag 27.04.) - Rapid Nutrition (Dekotierung per 30.04.2018; letzter Handelstag 27.04.) - Hügli (nach Übernahme durch Bell, Termin noch unbekannt) EX-DIVIDENDE DATEN: per 29.3.: - Also (2,75 CHF) - Bank Linth LLB (9,00 CHF) - Meier Tobler (2,00 CHF) per 3.4.: - Autoneum (6,50 CHF) - Bobst (2,60 CHF) - Implenia (2,00 CHF) - Intershop (22,00 CHF) - SPS (3,80 CHF) per 4.4.: - ABB (0,78 CHF) - Coltene (3,00 CHF) - Geberit (12,00 CHF) DEVISEN/ZINSEN (15.58 Uhr) - EUR/CHF: 1,1798 - USD/CHF: 0,9560 - Conf-Future: +22 BP auf 159,45% - SNB: Kassazinssatz +0,048% (+0,093%) BÖRSENINDIZES (15.58 Uhr) - SMI: +0,71% auf 8'699 Punkte - SLI: +0,52% auf 1'427 Punkte - SPI: +0,46% auf 10'135 Punkte - Dax: -0,29% auf 11'936 Punkte - FTSE: +0,02% auf 7'002 Punkte - CAC40: -0,03% auf 5'114 Punkte - Dow Jones: +0,38% auf 23'949 Punkte - Nasdaq -0,17% auf 6'997 Punkte Stärkste Titel im SMI/SLI: - Novartis (+1,6%) - Clariant (1,5%) - Swatch (+1,3%) - Nestlé (+1,3%) - Givaudan (-1,1%) Schwächste Titel im SMI/SLI: - Aryzta (-2,2%) - Richemont (-1,1%) - Logitech (-1,0%) - Dufry (-0,9%) - CS (-0,8%) Auffällige Bewegungen SPI und übrige: - SNB (+9,8%) - Myriad (+6,3%) - CI Com (+4,2%) - BKW (+3,9%) - Villars (+3,5%) - Meyer Burger (-8,0%) - Addex (-4,6%) - New Venturetec (-4,3%) - U-Blox (-3,9%) - Lem (-2,9%)

