Afternoon Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Clariant vermisst White Tale nicht - Ziele an GV bestätigt Clariant-Aktionäre genehmigen alle Anträge des Verwaltungsrates - Richemont: YNAP-Verwaltungsrat hält Übernahme-Angebot für "angemessen" - Richemont veröffentlicht Angebotsprospekt für YNAP-Vollübernahme - Alpiq erhält Bahn-Auftrag in Italien über 27 Mio EUR - Hiag 2017: Liegenschaftsertrag 55,8 Mio CHF (VJ 52,4 Mio) EBITDA 73,1 Mio CHF (VJ 56,0 Mio) Reingewinn 57,5 Mio CHF (VJ 46,4 Mio) Dividende von 3,80 CHF je Aktie (VJ 3,60 CHF) 2018: Weitere Steigerung des Liegenschaftsertrags angestrebt CEO: Erwarten 2018 Steigerung des Liegenschaftsertrags leicht über 1% - Sunrise senkt Preise für Datenroaming - BKW nominiert Carole Ackermann und Rebecca Guntern für Verwaltungsrat - GAM nominiert Monika Maechler für Verwaltungsrat - Addex-Aktionäre stimmen an ausserordentlicher GV Kapitalerhöhung zu - Wisekey kooperiert mit IBM im Bereich Internet of Things - Flughafen Zürich baut grösseres Gepäcksystem NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Syngenta schliesst Verkauf von Remedy Assets ab - Postfinance erneuert an Ostern Bankensoftware - Ausfälle angekündigt BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Dufry: JPMorgan meldet Anteil von 24,946%/7,659% - Partners Group: Morgan Stanley meldet Erwerbspositionen von 15,98% - Cembra Money Bank: BlackRock meldet Anteil von 3,27% - Evolva: Credit Suisse meldet kurzfristig Anteil von über 5% - Goldbach: Oddo meldet Anteil von 3,74% - Tecan: Blackrock senkt Anteil auf 4,9% - Temenos: Artisan Partners meldet Anteil von 3,08% - PRESSE WOCHENENDE - siehe separate Presseschau PRESSE MONTAG - Credit-Suisse CEO Thiam sieht Bank auf Kurs in Richtung Profitabilität (CNBC) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Montag: - GV: SGS Dienstag: - Partners Group: Ergebnis + BMK 2017 - BKW: Ergebnis + BMK 2017 - Conzzeta: Ergebnis + BMK 2017 - Crealogix: Ergebnis H1 (Conf. Call) - Evolva: Ergebnis 2017 (Conf. Call) - Komax: Ergebnis + BMK 2017 - Messe Schweiz: Ergebnis 2017 - Orell Füssli: Ergebnis + BMK 2017 - Peach Property: Ergebnis + BMK 2017 - Schlatter: Ergebnis 2017 - Vetropack: Ergebnis + BMK 2017 - Santhera: Ergebnis + BMK 2017 - GV: Schindler, Bellevue Mittwoch: - Investis: Ergebnis 2017 (Conf. Call) - Zur Rose: Ergebnis + BMK 2017 WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: Seco Konjunkturprognosen vom März (Dienstag) EZV: Aussenhandel/Uhrenexporte Februar (Dienstag) KOF Consensus Forecast (Dienstag) WIRTSCHAFTSDATEN - Japans Exporte steigen trotz Neujahrsfest in China - Eurozone: HANDELSBILANZSALDO BEREINIGT JANUAR +19,9 MRD EURO (PROGNOSE +22,5) IMPORTE BEREINIGT JANUAR +1,1% GG VORMONAT SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 20.04. - Übernahmeangebote: - Bell-Angebot für Hügli-Aktien zu 915 CHF (13.3. bis 25.4.) - Tamedia-Angebot für Goldbach-Aktien zu 35,50 CHF (19.2. bis 20.3.) - IPO/Neukotierungen (angekündigt): - Asmallworld (nur Kotierung, ab 20.3. geplant) - Sensirion (1. Handelstag 22.3. geplant) - Medartis (1. Handelstag 23.3. geplant) - Gategroup (1. Handelstag 27.3. geplant) - Swissport (im Q2 2018) - Dekotierungen: - Myriad (Dekotierung per 30.04.2018; letzter Handelstag 27.04.) - Rapid Nutrition (Dekotierung per 30.04.2018; letzter Handelstag 27.04.) - Hügli (nach Übernahme durch Bell, Termin noch unbekannt) EX-DIVIDENDE DATEN: per 20.3.: - Hypo Lenzburg (110 CHF) - Kudelski (0,10 CHF) per 21.3.: - SGS (75,00 CHF) per 22.3.: - Bellevue (1,10 CHF) - Clariant (0,50 CHF) - Schindler PS (4,00 CHF) DEVISEN/ZINSEN (15.40 Uhr) - EUR/CHF: 1,1707 - USD/CHF: 0,9506 - Conf-Future: -3 BP auf 158,44% - SNB: Kassazinssatz +0,110% BÖRSENINDIZES (15.40 Uhr) - SMI: -0,31% auf 8'855 Punkte - SLI: -0,19% auf 1'458 Punkte - SPI: -0,22% auf 10'325 Punkte - Dax: -0,92% auf 12'275 Punkte - FTSE: -1,32% auf 7'070 Punkte - CAC40: -0,59% auf 5'252 Punkte - Dow Jones: -0,75% auf 24'758 Punkte - Nasdaq -1,13% auf 7'397 Punkte Schwächste Titel im SMI/SLI: - Sonova (-1,6%) - ABB (-1,3%) - Swiss Re (-1,1%) - Nestlé (-0,7%) - Credit Suisse (-0,7%) - Sika (-0,7%) Stärkste Titel im SMI/SLI: - Swatch (+2,8%) - Aryzta (+2,5%) - Partners Group (+1,6%) - Dufry (+1,0%) - Richemont (+0,8%) Auffällige Bewegungen SPI und übrige: - New Value (-9,4%) - Perfect (-7,3%) - Bachem (-2,8%) - Dottikon ES (-2,8%) - Gurit (-2,6%) - Sunrise (-2,2%) - New Venturetec (+7,0%) - Tornos (+6,4%) - Zwahlen&Mayr (+4,8%) - Crealogix (+3,0%) - Highlight Event (+3,0%) - Air Tech (+2,8%)

