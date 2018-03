Afternoon Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Richemont nimmt 3,75 Mrd EUR zur Finanzierung von YNAP-Übernahme auf - Swiss Life und Mapfre investieren gemeinsam in französischen Immobilienmarkt - Bachem 2017: Umsatz 261,6 Mio CHF (VJ 236,5 Mio) EBIT 50,6 Mio CHF (VJ 45,1 Mio) Reingewinn 41,8 Mio CHF (VJ 41,2 Mio) Dividende 2,75 CHF pro Aktie (VJ 2,50 CHF) Umsatzwachstum in LW 6-8% erwartet - Gewinnwachstum geht vor - CFT 2017: Betriebsgewinn 63,1 Mio CHF (VJ 60,5 Mio) Reingewinn nach Minderheiten 46,4 Mio CHF (VJ 50,4 Mio) Ordentliche Dividende 5,00 CHF je Aktie (VJ 4,50 CHF) Wachstum von mehr als 10% im Januar und Februar 2018 Halten weiter nach Wachstumsmöglichkeiten Ausschau - Pargesa 2017: Konsolidiertes Ergebnis +966,4 Mio CHF (VJ +119,4 Mio) Ergebnis Anteil Aktionäre 382,0 Mio CHF (VJ -32,0 Mio) Dividende von 2,50 (VJ 2,44) CHF/Aktie vorgeschlagen - LumX vermeldet Ausgabe neuer Aktien an Kernaktionär - Sunrise: HR-Leiterin Karin Schmidt verlässt das Unternehmen - Von Roll veräussert kommunales Trinkwassergeschäft NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Hilti 2017: Reingewinn +10% auf 530 Mio CHF - Raiffeisen kündigt Additional-Tier-1-Anleihe und will neue auflegen BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Kühne+Nagel: Harris Associates meldet Anteil von 3,01% - Richemont: Blackrock meldet Anteil von 2,96% - Basilea: Credit Suisse meldet Anteil von 8,18%/1,78% - Castle Private Equity: LGT Foundation senkt auf 3,93%, CPE meldet 30,718% - Cembra Money Bank: BlackRock meldet Anteil von 3,3% - VAT Group: Norges Bank senkt Anteil auf 2,8% - Zug Estates: Gruppe Wemaco/Buhofer/Holmia meldet nach Gruppenbildung 87,8% - PRESSE FREITAG - SIG Combibloc könnte im Herbst an die SIX kommen (Reuters) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - Addex: a.o. GV zu Kapitalerhöhung Samstag: - GV: Hypo Lenzburg Montag: - Hiag: Ergebnis, BMK 2017 - GV: Clariant, SGS Dienstag: - Partners Group: Ergebnis + BMK 2017 - BKW: Ergebnis + BMK 2017 - Conzzeta: Ergebnis + BMK 2017 - Crealogix: Ergebnis H1 (Conf. Call) - Evolva: Ergebnis 2017 (Conf. Call) - Komax: Ergebnis + BMK 2017 - Messe Schweiz: Ergebnis 2017 - Orell Füssli: Ergebnis 2017 - Peach Property: Ergebnis + BMK 2017 - Schlatter: Ergebnis 2017 - Vetropack: Ergebnis + BMK 2017 - Santhera: Ergebnis + BMK 2017 - GV: Schindler, Bellevue WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: Seco Konjunkturprognosen vom März (Dienstag) EZV: Aussenhandel/Uhrenexporte Februar (Dienstag) KOF Consensus Forecast (Dienstag) WIRTSCHAFTSDATEN - Eurozone: Verbraucherpreise Februar +1,1% GG VJ (PROG +1,2) - 2. Schätzung Arbeitskostenindex Q4 +1,5% GG VJ ; Q3 2017 +1,6 GG VJ - US: Michigan-Konsumklima auf 14-Jahreshoch: 102,0 Punkte (PROG 99,3) Industrieproduktion Februar +1,1% GG Vormonat (Prognose +0,4) Kapazitätsauslastung Februar 78,1% (Prognose 77,7) Baugenehmigungen Februar -5,7% gg. Vormonat (Prognose -4,1) Baubeginne Februar -7,0% gg. Vormonat (Prognose -2,7) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: HEUTE - Übernahmeangebote: - Bell-Angebot für Hügli-Aktien zu 915 CHF (13.3. bis 25.4.) - Tamedia-Angebot für Goldbach-Aktien zu 35,50 CHF (19.2. bis 20.3.) - IPO/Neukotierungen (angekündigt): - Asmallworld (1. Handelstag 20.3. geplant) - Sensirion (1. Handelstag 22.3. geplant) - Medartis (1. Handelstag 23.3. geplant) - Gategroup (1. Handelstag 27.3. geplant) - Swissport (im Q2 2018) - Dekotierungen: - Myriad (Dekotierung per 30.04.2018; letzter Handelstag 27.04.) - Rapid Nutrition (Dekotierung per 30.04.2018; letzter Handelstag 27.04.) - Hügli (nach Übernahme durch Bell, Termin noch unbekannt) EX-DIVIDENDE DATEN: per 20.3.: - Hypo Lenzburg (110 CHF) - Kudelski (0,10 CHF) per 21.3.: - SGS (75,00 CHF) per 22.3.: - Bellevue (1,10 CHF) - Clariant (0,50 CHF) - Schindler PS (4,00 CHF) DEVISEN/ZINSEN (15.50 Uhr) - EUR/CHF: 1,1694 - USD/CHF: 0,9528 - Conf-Future: +3 BP auf 158,41% - SNB: Kassazinssatz +0,111% (+0,132%) BÖRSENINDIZES (15.50 Uhr) - SMI: +0,25% auf 8'902 Punkte - SLI: +0,25% auf 1'464 Punkte - SPI: +0,13% auf 10'368 Punkte - Dax: +0,73% auf 12'435 Punkte - FTSE: +0,47% auf 7'173 Punkte - CAC40: +0,49% auf 5'293 Punkte Schwächste Titel im SMI/SLI: - Geberit (-1,7%) - Clariant (-0,7%) - Givaudan (-0,5%) - Logitech (-0,5%) - Roche (-0,4%) Stärkste Titel im SMI/SLI: - Vifor (+1,1%) - Lonza (+1,1%) - CS (+1,0%) - Partners Group (+0,9%) - UBS (+0,7%) Auffällige Bewegungen SPI und übrige: - U-blox (-7,8%) - Perrot Duval (-5,3%) - Santhera (-5,6%) - Molecular Partners (-3,6%) - VAT (-3,2%) - The Native (+3,8%) - Edisun (+3,8%) - Lem (+3,2%) - Walliser KB (+2,9%) - Mikron (+2,5%)

kw