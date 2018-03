Afternoon Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Swiss Re weist Verlust zum Economic Value Management (EVM) von 9 Mio USD aus CEO Christian Mumenthaler hat mit 5,23 Mio CHF weniger verdient - Richemont: Italienische Börsenaufsicht akzeptiert YNAP-Angebotsprospekt - Vifor Pharma 2017: Umsatz 1'342,1 Mio CHF (AWP-Konsens: 1'340 Mio) EBIT 134,3 Mio CHF (AWP-Konsens: 128,5 Mio) Reingewinn 1'237 Mio CHF (VJ 317,1 Mio) Veltassa-Nettoumsatz 52,7 Mio CHF (H1: 24,3 Mio) EBITDA 280,4 Mio CHF (AWP-Konsens: 269,0 Mio) 2018: EBITDA-Wachstum von mehr als 20% erwartet Chef: Werden 2020 mit Relypasa profitabler sein als mit Galenica Konkurrenz durch Astras ZS9 positiv - erhöht Aufmerksamkeit COO: Blockbuster-Grenze für Ferinject soll ab 2019 greifbar sein Erwarten 2018 Veltassa-Umsatz von etwa 100 Mio CHF Erwarten bei Mircera 2018 Umsatz-Plus von etwa 10% CFO: Peilen ab 2020 Ausschüttungsquote von 35% für Dividende an Vertriebskosten werden 2018 ähnlich wie im Vorjahr sein Erwarten 2018 Kosten von 200-220 Mio für Relypsa - Dufry 2017: Umsatz 8'377,4 Mio CHF (AWP-Konsens: 8'367 Mio) EBITDA 1'007,1 Mio CHF (AWP-Konsens: 1'013 Mio) Ergebnis nach Minderheiten 56,8 Mio CHF (AWP-Konsens: 89,6 Mio) Wollen Dividendenzahlung wieder aufnehmen 2018: Wollen von anhaltend positivem Marktumfeld profitieren - Comet 2017: Dividende von 1,50 CHF je Aktie vorgeschlagen (VJ 1,20 CHF) 2018: Umsatz von 460-490 Mio CHF bei einer EBITDA-Marge von 14-16% erw. Ziel von 500 Mio CHF Umsatz und EBITDA-Marge von 16-18% bereits 2019 CEO: Erwarten weiteres Wachstum - aber auch hohe Investitionen - Elma 2017: Umsatz 144,0 Mio CHF (VJ 130,3 Mio) EBIT 6,95 Mio CHF (VJ 3,5 Mio) Reingewinn 3,0 Mio CHF (VJ 2,3 Mio) Erneut keine Dividendenausschüttung 2018: Umsatzwachstum von mehr als 10% erwartet Fortsetzung der positiven Geschäftsentwicklung erwartet - U-blox 2017: Umsatz 403,7 Mio CHF (AWP-Konsens: 403,5 Mio) EBIT 65,1 Mio CHF (AWP-Konsens: 61,0 Mio) Reingewinn 51,3 Mio CHF (AWP-Konsens: 44,1 Mio) Dividende 2,25 CHF pro Aktie (AWP-Konsens: 2,18) 2018: Umsatz 460-475 Mio CHF; EBITDA 95-105 Mio CHF angestrebt Chef: Ziel weiterhin 500 Mio CHF Umsatz - GLKB und Finnova gehen Entwicklungszusammenarbeit ein - Walliser KB: Jean-Daniel Papilloud tritt als Verwaltungsratspräsident zurück - Berner Kantonalbank: Moody's bestätigt Aa1-Rating - The Native SA startet Börse für gute und seltene Weine NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Gategroup: Preisspanne für geplanten Börsengang bei CHF 16-21 pro Aktie Börsengang am 27. März 2018 geplant Mehrzuteilungsoption von bis zu 10% des Basisangebots vorgesehen Free Float nach IPO von bis zu 65% erwartet - Swiss erzielt 2017 operativen Gewinn von 561 Mio CHF (VJ 429 Mio) - Clientis-Gruppe 2017: Konzerngewinn steigt um 11,5% auf 70,7 Mio CHF - WIR Bank mit mehr Gewinn im vergangenen Jahr 2017 - Post übernimmt Mehrheit an Schweizer Fahrradkurier-Unternehmen "notime" - Asmallworld: Börsengang am 20. März geplant Kotierung von 8'137'153 Namenaktien Listing-Preis bei 9,75 CHF je Aktie festgelegt 2017: Nettogewinn -2,7 Mio CHF (VJ -1,3 Mio) Umsatz von 5,0 Mio CHF (+21% gg VJ) 2018: Umsatzanstieg von 30-40% avisiert 2022: Umsatz soll auf 20 Mio CHF steigen BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Castle Private Equity: Swiss Life Asset Management senkt Anteil auf 0,33% - Cembra Money Bank: BlackRock meldet Anteil von 3,25% - Richemont: Blackrock meldet Anteil von 3% - Dufry: JPMorgan meldet Anteil von 25,176%/7,669% - Forbo: JPMorgan Chase senkt Anteil auf 2,969% - Inficon: Norges Bank meldet Anteil von 3,06% - Implenia: Swisscanto baut Anteil auf <3% ab - Meyer Burger: BlackRock erhöht Anteil auf 3,15% - Orior: Credit Suisse Funds meldet Anteil von 3,16% - UBS: BlackRock baut Erwerbspositionen auf 5,04% aus - Ams: Blackrock erhöht Erwerbspositionen auf 3,38% - Partners Group: Morgan Stanley meldet Erwerbspositionen von 16,05% PRESSE DONNERSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Donnerstag: - MK "Asmallworld" zu IPO-Plänen - Kudelski: GV Freitag: - Bachem: Ergebnis + BMK 2017 - CFT: Ergebnis + BMK 2017 - Addex: a.o. GV zu Kapitalerhöhung Montag: - Hypo Lenzburg: GV WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE WIRTSCHAFTSDATEN - CH: BFS PPI (Total) Februar +0,3% gg VM - Jahresteuerung +2,3% SNB: belässt Einlagensatz auf Giro-Konten bei -0,75% belässt Libor-Zielband bei -1,25 bis -0,25% Franken ist nach wie vor hoch bewertet bleibt bei Bedarf am Devisenmarkt aktiv belässt ihre Geldpolitik unverändert expansiv Jahresteuerung 2020 bei +1,9% gesehen (erste Schätzung) BIP-Prognose für 2018 bei "rund 2%" (bisher: "rund 2,0%") Jahresteuerung 2018 bei +0,6% gesehen (bisher +0,7%) Jahresteuerung 2019 bei +0,9% gesehen (bisher +1,1%) Lage am Devisenmarkt ist weiterhin fragil Ungleichgewichte am Hypothekar - und Immobilienmarkt bleiben bestehen Das internationale Konjunkturumfeld ist gegenwärtig günstig Weltwirtschaft wird kommende Quartale stärker als Potenzial wachsen rechnet 2018 mit weiterer allmählichen Abnahme der Arbeitslosigkeit - US: Empire-State-Index 22,5 Zähler (Vormonat 13,1) Importpreise Februar +0.4% - Vorjahresmonat +3,5% Philly-Fed-Index 22,3 Punkte (Vormonat 25,8) Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe -4'000 gg. Vorwoche auf 226'000 NAHB-Hausmarktindex März 70 Punkte (Vormonat 71) SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.03. - Übernahmeangebote: - Bell-Angebot für Hügli-Aktien zu 915 CHF (13.3. bis 25.4.) - Tamedia-Angebot für Goldbach-Aktien zu 35,50 CHF (19.2. bis 20.3.) - IPO/Neukotierungen (angekündigt): - Sensirion (1. Handelstag 22.3. geplant) - Medartis (1. Handelstag 23.3. geplant) - Gategroup (1. Hnadelstag 27.3. geplant) - Swissport (im Q2 2018) - Asmallworld (lediglich Kotierung, "in den nächsten Wochen") - Dekotierungen: - Myriad (Dekotierung per 30.04.2018; letzter Handelstag 27.04.) - Rapid Nutrition (Dekotierung per 30.04.2018; letzter Handelstag 27.04.) - Hügli (nach Übernahme durch Bell, Termin noch unbekannt) EX-DIVIDENDE DATEN: per HEUTE: - BB Biotech (3.30 CHF) - Roche (8,30 CHF) per 20.3.: - Hypo Lenzburg (110 CHF) - Kudelski (0,10 CHF) per 21.3.: - SGS (75,00 CHF) per 22.3.: - Bellevue (1,10 CHF) - Clariant (0,50 CHF) - Schindler PS (4,00 CHF) per 26.3.: - Givaudan (58,00 CHF) - DKSH (1,65 CHF) DEVISEN/ZINSEN (15.45 Uhr) - EUR/CHF: 1,1691 - USD/CHF: 0,9469 - Conf-Future: +10 BP auf 158,39% - SNB: Kassazinssatz +0,132% BÖRSENINDIZES (15.50 Uhr) - SMI: -0,22% auf 8'850 Punkte - SLI: +0,20% auf 1'453 Punkte - SPI: +0,34% auf 10'320 Punkte - Dax: +0,67% auf 12'319 Punkte - FTSE: +0,05% auf 7'137 Punkte - CAC40: +0,47% auf 5'258 Punkte Schwächste Titel im SMI/SLI: - Dufry (-6,5%) - Roche (-3,1%) - Clariant (-0,6%) - Swisscom (-0,1%) Stärkste Titel im SMI/SLI: - Vifor Pharma (+3,9%) - Swiss Life (+1,5%) - Bâloise (+1,2%) - Zurich (+1,2%) - Logitech (1,2%) Auffällige Bewegungen SPI und übrige: - mobilezone (-7,9%) - Bank Cler (-3,6%) - Datacolor (-3,5%) - BB Biotech (-2,6%) - Castle PE (-2,3%) - Adval (+3,4%) - U-Blox (+3,1%) - Zur Rose (+3,2%) - Meyer Burger (+2,7%) - Schlatter (+2,6%)

kw