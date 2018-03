Afternoon Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Swatch: Lohn für CEO betrug im vergangenen Jahr 6,97 Mio CHF CEO: Umsatz-Beschleunigung hat sich im Januar bis März fortgesetzt Stimmung am Uhrenmarkt ist gut und unsere Produkte sind gut - Sika-VR lehnt SWH-Anträge zu Handen der Generalversammlung ab - Givaudan nimmt 350 Mio CHF in zwei Tranchen auf - Siegfried 2017: Umsatz 750,5 Mio CHF (AWP-Konsens: 759,2 Mio) EBITDA 114,0 Mio CHF (AWP-Konsens: 119,0 Mio) Reingewinn 39,7 Mio CHF (AWP-Konsens: 49,3 Mio) Dividende 2,40 CHF je Aktie (AWP-Konsens: 2,60; VJ 2,00 CHF) 2018: Umsatzsteigerung mindestens im mittleren 1-st. Prozentbereich Deutliche Verbesserung der EBITDA-Marge erwartet CEO: wollen in der Tabletten-Fertigung Kapazitäten zukaufen - Tecan 2017: Umsatz 548,4 Mio CHF (AWP-Konsens: 553 Mio) EBITDA 105,3 Mio CHF (AWP-Konsens: 102,6 Mio) Reingewinn 66,5 Mio CHF (AWP-Konsens: 67,7 Mio) Dividende von 2,00 CHF pro Aktie (AWP-Konsens: 2,04; VJ 1,75 CHF) 2018: Erwarten Umsatz in LW im mittleren einstelligen Prozentbereich EBITDA-Marge von über 19% erwarte CEO: 2018 Kostensenkungen im mittleren einstelligen Millionenbereich - Lastminute 2017: Umsatz 258,8 Mio EUR (VJ 262 Mio) Bereinigter EBITDA 16,9 Mio EUR (VJ 28,5 Mio) Reinergebnis -7,8 Mio EUR (VJ +6,7 Mio) Lastminute.com benennt sich in lmgroup um - BVZ 2017: Ertrag +6,0% auf 151,5 Mio CHF (VJ 143,0 Mio) EBITDA 40,2 Mio CHF (VJ 34,5 Mio) Konzerngewinn 12,5 Mio CHF (VJ 8,7 Mio) Gesamtdividende von 14,00 CHF je Aktie beantragt (VJ 12 CHF) 2018: Ertrag und Ergebnis auf Vorjahresniveau erwartet - Valiant zahlt nachrangige Anleihe vorzeitig zurück - Conzzeta: Schmid Rhyner übernimmt ISAtec GmbH - Kudelski: NexGuard Watermarking von Nagra erhält DRM-Zertifizierung in China - Hiag erweitert Portfolio um Logistikliegenschaft - Zuger KB: Regierung will Mindestbeteiligung bei Kantonalbank reduzieren - BB Biotech-Aktionäre stimmen allen Anträgen an GV zu - Chefwechsel bei Franke: Zschokke tritt ab und wird durch Wohlhauser ersetzt - Swisscard: CEO Marcel Bührer und Finanzchef Daniel Bürchler treten ab NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Salt 2017: Gewinneinbruch um beinahe zwei Drittel Einstieg ins Festnetz geplant BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Temenos: Norges Bank meldet 3,185% - Meyer Burger: UBS senkt unter 3% - Orior: Credit Suisse senkt unter 3% - Bobst: Aktionärsgruppe JBF Finance erhöht Anteil auf 53,71% PRESSE MITTWOCH - Credit-Suisse-CEO: Bevorzuge Aktienrückkäufe gegenüber Dividende (FuW) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Mittwoch: - Lastminute.com: Conference Call Ergebnis 2017 - CPH: GV Donnerstag: - Comet: Ergebnis + BMK 2017 - Elma: Ergebnis 2017 - Vifor Pharma: Ergebnis + BMK 2017 - Dufry: Ergebnis + BMK 2017 - U-blox: Ergebnis + BMK 2017 - Pargesa: Ergebnis 2017 - Kudelski: GV Freitag: - Bachem: Ergebnis + BMK 2017 - CFT: Ergebnis + BMK 2017 - Addex: a.o. GV zu Kapitalerhöhung WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - US: Erzeugerpreise 02/18 (13.30 Uhr) Einzelhandelsumsatz 02/18 (13.30 Uhr) Lagerbestände 01/18 (15.00 Uhr) Energieministerium Ölbericht (15.30 Uhr) - BFS: Produzenten- und Importpreisindex Februar 2018 (Donnerstag) - SNB: Geldpolitische Lagebeurteilung (Donnerstag) WIRTSCHAFTSDATEN - JP: Kernmaschinenaufträge 01/18 +8,2% gg. VM - CN: Industrieproduktion Jan-Feb +7,2% gg. VJ Detailhandelsverkäufe Jan-Feb +9,7% gg. VJ - DE: Verbraucherpreise 02/18 +1,4% gg VJ (Prog +1,4) - 2. Schätzung - Eurozone: Industrieproduktion Januar +2,7% gg Vorjahr (Prognose +4,4) Industrieproduktion Januar -1,0% gg Vormonat (Prognose -0,5) - CH: EFV: Bund löst mit 0,50%/2030-Anleihe 91,20 Mio CHF - Rendite 0,249% EFV: Bund löst mit 0,50%/2058-Anleihe 76,85 Mio CHF - Rendite 0,671 EZV revidiert Aussenhandels-Saldo für Jan. auf 2,08 Mrd CHF nach oben SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.03. - Übernahmeangebote: - Bell-Angebot für Hügli-Aktien zu 915 CHF (13.3. bis 25.4.) - Tamedia-Angebot für Goldbach-Aktien zu 35,50 CHF (19.2. bis 20.3.) - IPO/Neukotierungen (angekündigt): - Sensirion (1. Handelstag 22.3. geplant) - Medartis (1. Handelstag 23.3. geplant) - Gategroup (Ende Q1 oder Q2 2018) - Swissport (im Q2 2018) - Asmallworld (lediglich Kotierung, "in den nächsten Wochen") - Dekotierungen: - Myriad (Dekotierung per 30.04.2018; letzter Handelstag 27.04.) - Rapid Nutrition (Dekotierung per 30.04.2018; letzter Handelstag 27.04.) - Hügli (nach Übernahme durch Bell, Termin noch unbekannt) EX-DIVIDENDE DATEN: per 15.3.: - BB Biotech (3.30 CHF) - Roche (8,30 CHF) per 20.3.: - Hypo Lenzburg (110 CHF) - Kudelski (0,10 CHF) per 21.3.: - SGS (75,00 CHF) DEVISEN/ZINSEN (15.50 Uhr) - EUR/CHF: 1,1709 - USD/CHF: 0,9467 - Conf-Future: +16 BP auf 158,12% - SNB: Kassazinssatz +0,133% BÖRSENINDIZES (15.45 Uhr) - SMI: +0,31% auf 8'908 Punkte - SLI: +0,13% auf 1'455 Punkte - SPI: +0,31% auf 10'329 Punkte - Dax: +0,39% auf 12'265 Punkte - FTSE: +0,16% auf 7'150 Punkte - CAC40: +0,04% auf 5'244 Punkte Stärkste Titel im SMI/SLI: - Novartis (+0,8%) - Geberit (+0,8%) - Adecco (+0,6%) - Swiss Life (+0,6%) - Dufry (+0,5%) Schwächste Titel im SMI/SLI: - Aryzta (-3,2%) - Givaudan (-2,1%) - Vifor (-1,7%) - Swatch (-1,7%) - Swiss Re (-0,7%) Auffällige Bewegungen SPI und übrige: - Tornos (+6,4%) - Bellevue (+3,7%) - Idorsia (+2,6%) - Lem (+2,5%) - Swissquote (+2,3%) - Adval Tech (-4,1%) - Air Tech (-3,4%) - Rieter (-3,2%) - Santhera (-2,3%) - Zur Rose (-2,3%)

