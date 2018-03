Afternoon Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Adecco schliesst Aktienrückkauf über 300 Mio EUR ab - Richemont führt mit Piquadro Gespräche für Verkauf der Lederwarenmarke Lancel - Roche-Aktionäre stimmen allen Anträgen an Generalversammlung zu - Nestlé stösst mit Abbauplänen bei Galderma in Frankreich auf Widerstand - Geberit 2017: Reingewinn 527,4 Mio CHF (AWP-Konsens: 520,5 Mio) Adj. EBITDA 820,7 Mio CHF (AWP-Konsens: 813,2 Mio) Dividende 10,40 CHF (AWP-Konsens: 10,63; VJ 10,00 CHF) 2018: Bauindustrie präsentiert sich generell positiv Rohstoffpreise im H1 2018 über Vorjahr erwartet CEO: Sind für 2018 zuversichtlich - Ausblick ähnlich wie letztes Jahr Erwarten für 2018 Wachstum im Keramikgeschäft, auch wg Synergien Protektionismus in USA wird uns nicht gross treffen Personalkosten in D und PL bleiben 2018 Herausforderung Sanitec belastet Reingewinn 2018 ein letztes Mal mit 30 Mio CHF EBIT 2018 wird letztes Mal mit 36 Mio CHF wegen Sanitec belastet Sanitec-Integration ist abgeschlossen - Synergien von 45 Mio EUR - Rieter 2017: EBIT 51,8 Mio CHF (AWP-Konsens: 50,5 Mio CHF) Reingewinn 13,3 Mio CHF (AWP-Konsens: 10,9 Mio) Dividende 5,00 CHF/Aktie (AWP-Konsens: 4,75; VJ 5,00 CHF) 2018: Erwarten Umsatz und Profitabilität über Niveau 2017 Portfolio wird allenfalls durch Arrondierungsverkäufe optimiert Im HJ1 EBIT und Reingewinn auf Vorjahresperiodenniveau CEO: Umsatzziel im Bereich After Sales dürfte 2018 erreicht werden Haben entschieden, bisherige Mittelfristziele zu belassen - Galenica 2017: EBIT 148,2 Mio CHF (AWP-Konsens: 144,6 Mio) Reingewinn 118,9 Mio CHF (AWP Konsens: 110,0 Mio) Dividende von 1,65 CHF/Aktie (AWP-Konsens: 1,58 CHF) 2018: Umsatzwachstum von 2-3% und EBIT auf VJ-Niveau erwartet Dividende soll 2019 mindestens auf Vorjahresniveau liegen CEO: Wollen langfristig weiterhin das Marktwachstum übertreffen - Huber+Suhner 2017: EBIT 58,1 Mio CHF (AWP-Konsens: 57,1 Mio) Reingewinn 42,1 Mio CHF (AWP-Konsens: 42,3 Mio) Dividende von 1,10 CHF (AWP-Konsens: 1,15; VJ 1,25 CHF) belässt Zielband für EBIT-Marge bei 8-10% 2018: EBIT-Marge 8-10% erwartet CEO: Bereiche Luft-, Raumfahrt und Wehrtechnik, kleine Funkzellen für Mobilfunknetze, Rechenzentren und das Geschäft mit Elektrofahrzeugen sollen neue Grundpfeiler der Firma werden - Gurit 2017: Reingewinn 24,9 Mio CHF (AWP-Konsens: 27,1 Mio) Betriebsgewinn 35,9 Mio CHF (AWP-Konsens: 39,0 Mio) Dividende von 20 CHF pro Aktie (AWP-Konsens: 21,60; VJ 20 CHF) 2018: Betriebsgewinnmarge am oberen Ende des Zielkorridors von 8-10% Umsatzwachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich erwartet - Inficon 2017: Reingewinn 59,5 Mio USD (VJ 40,3 Mio) 2018: Umsatz von rund 400 Mio USD und EBIT-Marge über 19% erwartet CEO: Nettogewinn hat von US-Steuerreform profitiert - Tamedia 2017: Umsatz 974,2 Mio CHF (VJ 1'004,8 Mio) Reingewinn 170,2 Mio CHF (VJ 122,3 Mio) EBIT 180,7 Mio CHF (VJ 113,5 Mio); EBIT-Marge 18,6% (VJ 11,3%) Dividende von 4,50 CHF (VJ 4,50 CHF) je Aktie vorgeschlagen Gründer verkaufen 2% der Aktien - Free Float neu über 30% CEO: Möchte mit Admeira zusammen arbeiten - Inficon 2017: Dividende 20,00 CHF je Aktie (VJ 16,00 CHF) - BFW 2017: Dividende 1,40 CHF pro Namenaktie A (VJ 1,35 CHF) 2018: Portfolio wird allenfalls durch Arrondierungsverkäufe optimiert CEO: Streben stetig steigende Ausschüttung an Leerstand dürfte tendenziell nochmal leicht ansteigen - Von Roll 2017: Nettoumsatz 332,3 Mio CHF (VJ 319,2 Mio) Reinergebnis -4,8 Mio CHF (VJ -30,3 Mio) 2017: EBIT 4,5 Mio CHF (VJ -17,3Mio) - Peach Property nominiert Kurt Hardt als zusätzliches Mitglied für VR - Cosmo und Fujifilm erweitern Vertriebsvereinbarung für Eleview - Flughafen Zürich im Februar mit 4,6% mehr Passagieren - Gurit und Elbe Flugzeugwerke weiten Partnerschaft aus - Kudelski-Tochter Conax erhält Auftrag von Canal Digital - BCJ: Alexandre Léchenne soll Florian Lachat im Verwaltungsrat ersetzen - Shape Capital schüttet Erlös aus Liquidation der Firma an Aktionäre aus - Medartis-IPO: Orderbuch ist vollständig abgedeckt (ZKB) - Ascom will Software-Lösungen "Digistat" auch in Nordamerika lancieren NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - Asmallworld will am Donnerstag über Pläne zur Börsenkotierung informieren BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Adecco: Invesco meldet Anteil von 3% - Arbonia: Vontobel Fonds Services senkt Anteil auf 2,9358% - U-blox: Credit Suisse Group meldet Anteil von 7,13% - Galenica: Norges Bank meldet Anteil von 3,01% - Dormakaba: BlackRock meldet tieferen Anteil von 2,87% - Goldbach Group meldet Eigenanteil an Veräusserungspositionen von 2,73% - Komax: Max Koch meldet Anteil von 4,962% - Sunrise: Norges Bank erhöht Anteil auf 3,35% PRESSE DIENSTAG - ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Dienstag: - BB Biotech Mittwoch: - Swatch: BMK 2017 - BVZ: Ergebnis 2017 + BMK - EEII: Ergebnis 2017 - Lastminute.com: Ergebnis 2017 - Siegfried: Ergebnis 2017 + BMK - Tecan: Ergebnis 2017 + BMK - GV: CPH Donnerstag: - Dufry: Ergebnis 2017 + BMK - Vifor Pharma: Ergebnis 2017 + BMK - Comet: Ergebnis 2017 + BMK - Elma: Ergebnis 2017 - Pargesa: Ergebnis 2017 (nachbörslich) - U-blox: Ergebnis 2017 + BMK - GV: Kudelski WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: EFV/SNB Eidgenössische Anleihe - Ergebnis (Mittwoch) SNB: Geldpolitische Lagebeurteilung (Donnerstag) BFS: Produzenten- und Importpreisindex Februar 2018 (Donnerstag) WIRTSCHAFTSDATEN - CH: EFV/SNB Eidgenossenschaft stockt Anleihen 0,50%/2030 und 0,50%/2058 auf - US: Verbraucherpreise Februar +2,2% gg. Vorjahr SONSTIGES - Nächster Eurex-Verfall: 16.03. - Übernahmeangebote: - Bell-Angebot für Hügli-Aktien zu 915 CHF (HEUTE bis 25.4.) - Tamedia-Angebot für Goldbach-Aktien zu 35,50 CHF (19.2. bis 20.3.) - IPO/Neukotierungen (angekündigt): - Sensirion (1. Handelstag 22.3. geplant) - Medartis (1. Handelstag 23.3. geplant) - Gategroup (Ende Q1 oder Q2 2018) - Swissport (im Q2 2018) - Asmallworld (lediglich Kotierung, "in den nächsten Wochen") - Dekotierungen: - Myriad (Dekotierung per 30.04.2018; letzter Handelstag 27.04.) - Rapid Nutrition (Dekotierung per 30.04.2018; letzter Handelstag 27.04.) - Hügli (nach Übernahme durch Bell, Termin noch unbekannt) EX-DIVIDENDE DATEN: per 15.3.: - BB Biotech (3.30 CHF) - Roche (8,30 CHF) per 20.3.: - Hypo Lenzburg (110 CHF) - Kudelski (0,10 CHF) per 21.3.: - SGS (75 CHF) per 22.3.: - Bellevue (1,10 CHF) - Clariant (0,50 CHF) - Schindler PS (4,00 CHF) DEVISEN/ZINSEN (15.52 Uhr) - EUR/CHF: 1,1691 - USD/CHF: 0,9449 - Conf-Future: -36 BP auf 158,02% - SNB: Kassazinssatz +0,119% BÖRSENINDIZES (15.52 Uhr) - SMI: -0,33% auf 8'971 Punkte - SLI: -0,41% auf 1'465 Punkte - SPI: -0,24% auf 10'366 Punkte - Dax: -0,58% auf 12'346 Punkte - FTSE: -0,46% auf 7'181 Punkte - CAC40: -0,04% auf 5'274 Punkte - Dow Jones: +0,40% auf 25'279 Punkte - Nasdaq +0,19% auf 7'603 Punkte Schwächste Titel im SMI/SLI: - Aryzta (-2,4%) - Lonza (-1,9%) - UBS (-1,3%) - Lafarge (-1,2) - Sonova (-1,2%) Stärkste Titel im SMI/SLI: - Dufry (+0,8%) - Vifor (+0,2%) - Richemont (+0,1%) - Kühne+Nagel (+0,1%) - Geberit (+0,1%) Auffällige Bewegungen SPI und übrige: - Arundel (-5,0%) - Rieter (-4,7%) - Von Roll (-4,4%) - Huber+Suhner (-4,0%) - Gurit (-4,0%) - VAT (+4,8%) - Tamedia (+4,4%) - Adval (+3,9%) - Inficon (+3,3%) - Feintool (+3,0%)

