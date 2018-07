Accord Financial Corp. conclut l'augmentation d'une facilité de crédit afin de soutenir la croissance

TORONTO, le 31 juill. 2018 /CNW/ - Accord Financial Corp. (« Accord ») (TSX: ACD) a annoncé aujourd'hui la conclusion d'une nouvelle facilité de crédit de premier rang renouvelable représentant 292 millions $ avec un syndicat de banques. L'entente de trois ans a été coordonnée par la Banque de Nouvelle-Écosse (« Banque Scotia »), qui agit comme agent administratif, seul syndicataire et seul responsable des registres.

Cette nouvelle facilité, une nette amélioration par rapport à la facilité précédente de 185 millions $, appuiera le rythme de croissance soutenu d'Accord qui a été marqué par l'augmentation des ressources engagées, passant de 175 millions $ à 262 millions $ durant l'année se terminant le 30 juin 2018.

« Plusieurs années d'initiatives internes productives, couronnées par deux acquisitions stratégiques en 2017, ont permis de générer une forte croissance des actifs. Cette nouvelle facilité de crédit procure les capitaux dont nous avons besoin pour soutenir notre rythme de croissance », a déclaré Tom Henderson, président et chef de la direction de la société. « La solidité financière constitue un aspect essentiel de notre marque depuis 40 ans, nous permettant de soutenir nos clients avec rapidité et certitude », a ajouté M. Henderson.

La nouvelle facilité à plusieurs devises est appuyée par un syndicat de banques réunissant la Banque Scotia, la Banque HSBC Canada, la Banque Canadienne Impériale de Commerce, la Banque de Montréal, Branch Banking and Trust Company et M&T Bank. « En raison de la croissance considérable d'Accord au Canada et aux États-Unis, il est important d'avoir un soutien de banques de part et d'autre de la frontière. Nous avons réalisé cet objectif grâce à six solides banques au Canada, aux États-Unis et à l'étranger », a souligné Stuart Adair, chef des finances. « Et nous sommes heureux de miser sur notre relation de 25 ans avec la Banque Scotia », a conclu M. Henderson.

Accord Financial Corp.

Accord Financial Corp. est une société de services financiers nord-américaine de premier plan qui offre des solutions de fonds de roulement distinctives à des entreprises d'un océan à l'autre. Les programmes de financement flexibles d'Accord couvrent toute la gamme des solutions de financement reposant sur l'actif, notamment l'affacturage, le financement de stocks, le crédit-bail d'équipement et le financement commercial, du cinéma et des médias. Depuis 40 ans, Accord aide les entreprises à gérer leurs flux de trésorerie et à tirer le meilleur parti des occasions financières.

