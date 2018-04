Abiomed ernennt Todd A. Trapp als neuen Chief Financial Officer

DANVERS, Mass., April 02, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- Abiomed, Inc. (Nasdaq:ABMD), ein führender Anbieter bahnbrechender Technologien zur Herzunterstützung, gab heute bekannt, dass Todd A. Trapp mit Wirkung zum 9. April 2018 als Vice President und Chief Financial Officer ernannt wird.

Herr Trapp, 47, kommt von Watts Water Technologies, Inc., zu Abiomed, wo er seit 2015 als CFO tätig war. Watts Water Technologies ist ein weltweit führendes Unternehmen für die Herstellung von innovativen Produkten zur Steuerung der Effizienz, Sicherheit und Qualität von Wasser für private und kommerzielle Anwendungen, dessen Wert mit 1,5 Mrd. US-Dollar beziffert wird. Vor seiner Tätigkeit bei Watts Water Technologies hatte Herr Trapp 13 Jahre lang verschiedene Funktionen im Finanz- und operativen Bereich bei Honeywell International Inc. inne, einem diversifizierten Technologie- und Produktionsunternehmen, dessen Wert mit 40 Mrd. US-Dollar angegeben wird. Bei Honeywell hatte Herr Trapp die Funktionen des Vice President für Finanzplanung und -analyse, des Chief Financial Officer für den Geschäftsbereich Luftfahrtunternehmen, des Director of Finance für die Abteilung Transportsysteme, des Investor Relations Manager und andere leitende Funktionen im Finanzbereich inne. Vor seiner Tätigkeit bei Honeywell hatte Herr Trapp verschiedene Funktionen im Finanz- und operativen Finanzbereich bei United Business Media, Inc., und Pearson, Inc., inne. Herr Trapp hat einen Bachelorabschluss in Buchhaltung vom Providence College und einen Masterabschluss in Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt Finanzen von der Northeastern University.

"Ich freue mich sehr darüber, nun bei ABIOMED einzusteigen, einem Unternehmen, das die Patientenversorgung mit seiner weltweit erstklassigen Impella-Technologie revolutioniert hat und dies auch weiterhin tut", sagte Herr Trapp. "Es ist mir ein Anliegen, eng mit den Mitarbeitern und Aktionären zusammenzuarbeiten, um das Wachstum des Unternehmens weiter voranzutreiben und die Tradition von Abiomed fortzusetzen, besonders leistungsfähig zu sein.

"Nach einer umfassenden Suche freuen wir uns, dass wir Todd Trapp im Führungsteam von Abiomed willkommen heissen können", sagte Michael R. Minogue, Chairman, President und Chief Executive Officer von Abiomed. "Todds eindrucksvolle und nachweisbare Erfolge als globaler CFO stehen für seine Finanzexpertise, operative Disziplin und Führungsqualitäten. Todd wird Abiomed dabei unterstützen, die nächste Stufe zu erreichen - für die Patienten, für die wir da sind, und unsere Aktionäre."

ÜBER IMPELLA-HERZPUMPEN

Impella 2.5®, Impella CP® und Impella 5.0® sind von der FDA für die Behandlung von Herzinfarktpatienten oder Patienten mit Kardiomyopathie im kardiogenen Schock zugelassene Herzpumpen, die auf einzigartige Weise die Wiederherstellung der Herzfunktion ermöglichen, so dass Patienten das Krankenhaus mit ihrem eigenen Herzen wieder verlassen können. Impella 2.5 und Impella CP sind auch zur Behandlung von bestimmten Patienten mit fortgeschrittener Herzinsuffizienz zugelassen, die sich elektiven und dringenden perkutanen Koronarinterventionen (PCI), z. B. einer Stentimplantation oder Ballonangioplastie zum Wiederöffnen blockierter Koronararterien unterziehen müssen. Die Herzpumpe von Abiomed für die rechte Herzkammer, Impella RP®, ist von der FDA für die Behandlung von Patienten mit Rechtsherzinsuffizienz oder -dekompensation nach der Implantation von linksventrikulären Unterstützungssystemen, Myokardinfarkten, Herztransplantationen oder Operationen am offenen Herzen zugelassen. Weitere Informationen über die Impella-Herzpumpen und ihre zugelassenen Indikationen sowie wichtige Informationen zur Sicherheit und zu den Risiken in Verbindung mit der Verwendung dieser Geräte finden Sie unter: www.protectedpci.com.

Das ABIOMED-Logo, ABIOMED, Impella, Impella 2.5, Impella 5.0, Impella LD, Impella CP, Impella RP und Recovering Hearts. Saving Lives. sind eingetragene Marken von ABIOMED, Inc. in den USA und in bestimmten anderen Ländern.

ÜBER ABIOMED

Abiomed, Inc. mit Sitz in Danvers, Massachusetts, USA, ist ein führender Anbieter von Medizingeräten zur Kreislaufunterstützung. Unsere Produkte dienen dazu, das Herz zu entlasten, indem der Blutfluss verbessert bzw. die Pumpfunktion des Herzens übernommen wird. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.abiomed.com.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, darunter Aussagen bezüglich der Entwicklung bestehender und neuer Produkte von Abiomed, des Fortschritts des Unternehmens beim kommerziellen Wachstum sowie künftiger Chancen und erwarteter aufsichtsrechtlicher Genehmigungen. Die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens können sich erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ergebnissen unterscheiden, was auf einer Reihe von Faktoren basiert, darunter Unsicherheiten in Verbindung mit der Entwicklung, Tests und damit verbundene regulatorische Genehmigungen, die Möglichkeit künftiger Verluste, komplexe Herstellung, hohe Qualitätsanforderungen, Abhängigkeit von begrenzten Versorgungsquellen, Wettbewerb, technologische Veränderungen, staatliche Auflagen, Rechtsstreitigkeiten, künftiger Kapitalbedarf und Ungewissheit über zusätzliche Finanzierungsmöglichkeiten sowie andere Risiken und Herausforderungen, die in den bei der Securities and Exchange Commission hinterlegten Unterlagen des Unternehmens, darunter der neueste Jahresbericht auf Formular 10-K und der Quartalsbericht auf Formular 10-Q, angegeben sind. Leser werden davor gewarnt, sich nicht über Gebühr auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, da diese nur für den Zeitpunkt gelten, zu dem sie getroffen werden. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die Ergebnisse möglicher Aktualisierungen dieser zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen, um nach dem Datum dieser Pressemitteilung eingetretene Ereignisse oder das Eintreten von unerwarteten Ereignissen widerzuspiegeln.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Ingrid Goldberg Ward

Director, Investor Relations

+1 978-646-1590

igoldberg@abiomed.com

