908 Devices hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

908 Devices präsentierte am 10.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.11 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.410 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 19.0 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 35.26 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte 908 Devices einen Umsatz von 14.0 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch