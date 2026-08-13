908 Devices gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

908 Devices äusserte sich am 11.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.32 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte 908 Devices -0.370 USD je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat 908 Devices 16.1 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 23.24 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 13.0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch