8X8 stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

8X8 hat am 04.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.01 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das 8X8 ein Ergebnis je Aktie von -0.030 USD vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4.86 Prozent auf 190.2 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 181.4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch