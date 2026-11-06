8X8 legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

8X8 hat am 04.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.02 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.010 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat 8X8 mit einem Umsatz von insgesamt 192.0 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 184.1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 4.30 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch