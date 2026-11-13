8K Miles Software Services mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

8K Miles Software Services äusserte sich am 11.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.86 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -2.350 INR erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 48.22 Prozent auf 175.1 Millionen INR. Im Vorjahresviertel hatte 8K Miles Software Services 338.0 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch