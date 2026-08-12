8K Miles Software Services: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

8K Miles Software Services präsentierte in der am 10.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.51 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das 8K Miles Software Services ein Ergebnis je Aktie von -41.940 INR vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 135.1 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 22.55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 110.3 Millionen INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch