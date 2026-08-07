890 5th Avenue Partners A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

890 5th Avenue Partners A hat am 04.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

890 5th Avenue Partners A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0.22 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0.280 USD je Aktie gewesen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 21.77 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 46.4 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 36.3 Millionen USD.

Redaktion finanzen.ch