890 5th Avenue Partners A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

890 5th Avenue Partners A präsentierte am 04.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS lag bei -0.22 USD. Ein Jahr zuvor waren -0.200 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 26.0 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 43.80 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 46.3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch