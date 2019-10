80 000 portes et toujours en action : sprint électoral final pour les membres d'Unifor

TORONTO, le 16 oct. 2019 /CNW/ - Les travailleuses et travailleurs du Canada déploieront un ultime effort après une vaste campagne électorale fédérale, ayant frappé aux portes de plus de 80 000 membres d'Unifor.

« Cette campagne a beaucoup d'importance pour les travailleuses et travailleurs, a indiqué Jerry Dias, président national d'Unifor. Qu'ils soient bénévoles dans leur section locale ou auprès d'un candidat qui leur tient à cœur, les travailleuses et travailleurs syndiqués se font entendre. Nous avons pu voir que les membres étaient motivés non seulement à stopper les attaques des conservateurs, mais aussi à élire un gouvernement progressiste qui place les travailleurs au cœur de sa politique. »

Des membres recruteurs d'Unifor sont bénévoles dans plus de 70 circonscriptions dans l'ensemble du pays. Autant directement sur le pas de la porte des membres qu'au téléphone, les membres discutent de manière approfondie des grands enjeux de cette élection.

« L'abordabilité est plus qu'un mot à la mode pour nous : c'est une réalité pour les familles qui ont été touchées par la stagnation des salaires et les coupes des conservateurs, a précisé Jerry Dias. Qu'il s'agisse des soins de santé ou du régime d'assurance-médicaments, ou encore d'amener les entreprises à payer leur juste part, les membres se font entendre et promettent d'aller voter. »

À la suite d'un vote lors du congrès statutaire d'Unifor en août dernier, le syndicat a entrepris sa campagne électorale dans le but de choisir des candidates et candidats progressistes et d'empêcher l'élection d'un gouvernement conservateur.

Il a ainsi lancé une vaste campagne publicitaire tierce, en plus d'assurer l'engagement non partisan des membres. La campagne publicitaire demande aux électeurs de tenir compte du prix à payer d'un gouvernement Scheer. Pour en savoir plus : https://www.scheercouteracher.ca/

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada, représentant 315 000 travailleurs dans tous les grands secteurs de l'économie. Le syndicat milite pour tous les travailleurs et leurs droits; il lutte pour l'égalité et la justice sociale au Canada et à l'étranger, et aspire à provoquer des changements progressistes pour un meilleur avenir.

