7Levels Spolka Akcyjna Bearer öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

7Levels Spolka Akcyjna Bearer hat am 14.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

7Levels Spolka Akcyjna Bearer hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.16 PLN je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.230 PLN je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 0.4 Millionen PLN – eine Minderung von 12.50 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 0.4 Millionen PLN eingefahren.

Redaktion finanzen.ch