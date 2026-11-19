|
19.11.2026 06:37:00
7GC veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
7GC äusserte sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
7GC vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 17.78 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -327.890 USD je Aktie erwirtschaftet.
Im abgelaufenen Quartal hat 7GC 4.7 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 64.79 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2.8 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI etwas tiefer -- DAX stabil -- Asiens Börsen schliesst mehrheitlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt rutscht ins Minus. Der deutsche Aktienmarkt bewegt sich seitwärts. In Fernost fanden die Börsen keine einheitliche Richtung.