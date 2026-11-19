7GC äusserte sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

7GC vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 17.78 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -327.890 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat 7GC 4.7 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 64.79 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2.8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch