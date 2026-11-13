77 (Seventy-Seven) Bank stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

77 (Seventy-Seven) Bank hat am 12.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 63.32 JPY, nach 53.88 JPY im Vorjahresvergleich.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 15.37 Prozent auf 49.03 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 42.50 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch