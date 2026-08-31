763997 Alberta öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

763997 Alberta präsentierte am 28.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.01 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.020 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 418.60 Prozent auf 4.5 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0.9 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch