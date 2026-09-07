Eurobattery Minerals Aktie 47266697 / SE0012481570
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
07.09.2026 08:20:03
63 % WO3: Tungsten San Juan bestätigt Konzentrate in Handelsqualität
|
Stockholm, 7. September 2026 – Das Bergbauunternehmen Eurobattery Minerals AB (Nordic Growth Market: „BAT“ und Börse Stuttgart: „EBM“; kurz: „Eurobattery Minerals“ oder „das Unternehmen“) gibt die Ergebnisse des metallurgischen Testprogramms zur Prozessauslegung bekannt, das von SLR Consulting Limited in dessen Labor in Truro (Vereinigtes Königreich) an einer Grossprobe aus dem San-Juan-Projekt in A Gudiña, Ourense, durchgeführt wurde.
Das Programm lief von April bis Juli 2026 in Abstimmung mit Minepro Solutions. Ziel war es, den Konzentratgehalt und die Wolfram-Ausbeute zu bestimmen, die mit konventioneller Schwerkraftkonzentration erreichbar sind.
Der von SLR Consulting durchgeführte Test wurde ausschliesslich mit einem gravimetrischen Prozesskreislauf durchgeführt. Keine Flotation, keine chemischen Trennreagenzien und mit konventionelle Standardausrüstung.
Wichtigste Ergebnisse
Der getestete Prozesskreislauf umfasste eine Entschlämmung mittels Hydrozyklon, eine Konzentration mittels Spiralen, eine Auskehrstufe und eine Reinigungsstufe. Er überführte 49,9 % des im Aufgabegut enthaltenen Wolframs in ein Konzentrat, dessen Masse 0,7 % des ursprünglichen Aufgabeguts entsprach. Die gesamte eingesetzte Ausrüstung ist konventionell und handelsüblich: Hydrozyklon, Spiralen, Rütteltische und Eindicker.
Pedro E. Jiménez de Francisco, Projektleiter von Tungsten San Juan S.L., kommentiert:
„Die von SLR erzielten Ergebnisse sind sehr zufriedenstellend und bestätigen nicht nur das erhebliche Potenzial der Lagerstätte, sondern liefern auch eine fundierte technische Grundlage für die Auslegung der zukünftigen Aufbereitungsanlage. Dadurch können zentrale Prozessparameter validiert und die geplante Konfiguration der verschiedenen Stufen der Erzaufbereitung optimiert werden. Diese Informationen stellen einen wesentlichen Schritt zur Reduzierung technischer Risiken und zur Definition einer effizienten und wettbewerbsfähigen Aufbereitungsstrategie dar.“
Marktvergleich*
Zum Vergleich sind im Folgenden die metallurgischen Parameter aufgeführt, die von in Betrieb befindlichen Wolframbergwerken und von Projekten mit einer verfügbaren Machbarkeits- oder Vor-Machbarkeitsstudie veröffentlicht wurden. Alle Objekte mit öffentlich verfügbaren Daten sind enthalten, ohne Vorauswahl.
Roberto García Martínez, CEO von Eurobattery Minerals AB, kommentiert:
„Diese Ergebnisse bestätigen, was wir über das San-Juan-Projekt dargelegt haben: Es handelt sich um eine Lagerstätte, die durch Schwerkraftkonzentration mit Standardausrüstung und ohne chemische Trennverfahren aufbereitet werden kann. Das bedeutet eine Aufbereitungsanlage, die sich einfacher bauen und kostengünstiger betreiben lässt. Ihr ökologischer Fussabdruck ist deutlich geringer als der eines Projekts, das eine Flotation erfordert.
„Dies ist der bestmögliche Ausgangspunkt für das Detail-Engineering und die nächste Phase des Projekts.“
Nächste Schritte
Die nächsten Schritte für das Projekt bestehen darin, das Detail-Engineering, den Bau der Aufbereitungsanlage und die Inbetriebnahme im Jahr 2027 voranzutreiben.
Über Tungsten San Juan
Tungsten San Juan S.L. ist Eigentümer des San-Juan-Wolframprojekts, das in der Gemeinde A Gudiña in der Provinz Ourense, Galicien, im Nordwesten Spaniens liegt. Weitere Informationen zum Projekt unter: https://tungsten-sanjuan.com/de/startseite/
*Quellen für den Marktvergleich:
**Die Daten für das San-Juan-Wolframprojekt basieren auf einem Labortest an einer Grossprobe aus dem Projekt. Sie sind nicht direkt mit der Leistung einer Industrieanlage im kontinuierlichen Betrieb vergleichbar. Das obere Ende des Ausbeutebereichs wird durch den Anreicherungsprozess in der Anlage bestimmt.
Sprachversionen
Eurobattery Minerals AB veröffentlicht Informationen in englischer, schwedischer und deutscher Sprache zur Vereinfachung für unsere Aktionäre und Stakeholder. Im Falle von Abweichungen oder Unstimmigkeiten zwischen den Sprachversionen ist die englische Version massgebend.
Über Eurobattery Minerals
Eurobattery Minerals AB ist ein schwedisches Bergbauunternehmen, das am schwedischen Nordic Growth Market (BAT) sowie der deutschen Börse Stuttgart (EBM) notiert ist. Mit der Vision, Europa bei verantwortungsvoll gewonnenen Mineralien unabhängiger zu machen, konzentriert sich das Unternehmen auf die Entwicklung von Bergbauprojekten in Europa, um kritische Rohstoffe bereitzustellen, Europas Versorgungssicherheit zu stärken und die Nachhaltigkeitswende zu unterstützen.
Bitte besuchen Sie eurobatteryminerals.com für weitere Informationen. Folgen Sie uns gerne auch auf LinkedIn.
Kontakt Eurobattery Minerals AB
Roberto García Martínez – CEO
E-Mail: info@eurobatteryminerals.com
Ansprechpartner Investor Relations
E-Mail: ir@eurobatteryminerals.com
Mentor
Mangold Fondkommission AB ist der Mentor von Eurobattery Minerals AB.
Tel.: +46 (0)8 503 015 50
E-Mail: ca@mangold.se
Ende der Pressemitteilung
Emittent/Herausgeber: Eurobattery Minerals AB
Schlagwort(e): Energie
07.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
2394576 07.09.2026 CET/CEST
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!