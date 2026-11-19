60 Degrees Pharmaceuticals hat sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.75 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte 60 Degrees Pharmaceuticals -2.640 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 56.60 Prozent auf 0.2 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 0.5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch