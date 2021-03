5N Plus sur le point d'acquérir AZUR SPACE

Élément-clé d'une transformation stratégique visant à créer des synergies et un accès à des marchés plus importants

Tous les montants sont exprimés en euros

MONTRÉAL, le 30 mars 2021 /CNW Telbec/ - 5N Plus inc. (TSX: VNP) (« 5N Plus » ou la « Société »), un chef de file mondial de la production de semiconducteurs spécialisés et de matériaux de haute performance, annonce aujourd'hui avoir conclu une entente avec AZUR SPACE Solar Power GmbH (« AZUR »), selon laquelle 5N Plus ferait l'acquisition de toutes les actions émises et en circulation d'AZUR (la « Transaction »). La Transaction est sujette aux conditions de clôture usuelles, dont l'approbation des autorités réglementaires. 5N Plus s'engage à intégrer l'ensemble du personnel d'AZUR et à nommer M. Jürgen Heizmann, le directeur général d'AZUR, au comité exécutif de 5N Plus.

AZUR, une entreprise située à Heilbronn, en Allemagne, et dotée d'un effectif de 240 employés, est un chef de file mondial du développement et de la fabrication de cellules solaires multi-jonctions pour application spatiale et de modules photovoltaïques (« PV ») destinés à des utilisations terrestres. Le siège social de 5N Plus est situé à Montréal et la Société gère des centres de recherche-développement, de production et de vente dans plusieurs pays, notamment en Asie, en Amérique du Nord et en Europe, incluant trois installations en Allemagne et une en Belgique. 5N Plus est un des principaux fournisseurs de l'industrie des énergies renouvelables axée sur les modules PV en couches minces, de même qu'un fournisseur d'importance dans la chaîne d'approvisionnement du secteur des satellites américain.

Pour 5N Plus, l'intégration d'AZUR permettra à la Société de non seulement renforcer sa position dans le secteur des énergies renouvelables, mais d'accroître sa réputation à titre de fournisseur fiable et compétitif au sein des programmes spatiaux des États-Unis et de l'Europe, notamment en tirant parti de l'adhésion du Canada à l'Agence spatiale européenne (ESA).

« Cette acquisition est le fondement d'une transformation stratégique de notre entreprise, qui a tout pour créer des retombées commerciales significatives », affirme Arjang Roshan, Président et chef de la direction de 5N Plus. « AZUR et 5N Plus se complètent bien. L'intégration de nos organisations mènera à une chaîne logistique durable pouvant optimiser la sécurité et la compétitivité d'approvisionnement auprès de nos entreprises et agences gouvernementales clientes. De plus, la fusion de nos chaînes de valeur ouvrira des possibilités d'affaires avec de nouveaux acteurs disposant d'un marché exploitable considérablement élargi. Nous considérons les activités d'AZUR à Heilbronn, en Allemagne, de même que celles de 5N Plus à St. George, en Utah, et à Montréal, Québec, comme étant essentielles à la réalisation de cette transformation. Finalement, nous avons hâte d'accueillir nos nouveaux collègues et de collaborer ensemble au succès de notre parcours commun prometteur. »

Conditions de la Transaction

5N Plus se portera acquéreur de l'ensemble des actions émises et en circulation d'AZUR pour un prix d'acquisition total prévu entre 73 et 79 millions d'euros, sous réserve de rajustements en vigueur à la clôture de l'opération. Cette somme comprend 6,5 millions d'actions de 5N Plus, à être émises par la Société à la clôture de l'opération, suivant l'approbation du TSX, de même qu'un montant en espèces. Ces deux éléments s'élèveront à environ 53 millions d'euros, selon le prix de clôture moyen pondéré des actions de 5N Plus, avant la clôture de la Transaction. En outre, 5N Plus a l'intention de financer un fonds de roulement variant entre 20 et 26 millions d'euros, qui serait assorti d'une disposition le limitant à 27 millions d'euros. La tranche en espèces de la Transaction doit être financée au moyen d'une facilité de crédit de premier rang.

AZUR affiche un niveau de produits annuels de 50 millions d'euros et plus, et un BAIIA1 annuel moyen sur trois ans d'environ 6 millions d'euros. Mises à part les synergies prévues en matière de coûts et de produits, et sans tenir compte des coûts liés à l'intégration et à la présente transaction, la direction estime, aux fins de la Transaction, qu'AZUR présente un multiple de la valeur d'entreprise (VE) par rapport au BAIIA ajusté1 qui est similaire à celui de 5N Plus. Suite à la Transaction, il est prévu que le rapport de la dette nette1 pro forma au BAIIA ajusté représente un multiple de l'ordre de 2,8, alors que l'objectif est d'atteindre un multiple d'environ 2,2 à l'intérieur de 18 à 24 mois après la clôture de l'opération.

5N Plus a obtenu des avis juridiques de la part de Dentons, visant certains aspects du volet canadien de la Transaction, et de la part de Luther, relativement à des aspects allemands de celle-ci.

À propos de 5N Plus inc.

5N Plus est un chef de file mondial de la production de semiconducteurs spécialisés et de matériaux de haute performance. Ces matériaux ultra purs constituent souvent la partie critique des produits offerts par ses clients, qui comptent sur la fiabilité d'approvisionnement de 5N Plus pour assurer la performance et la durabilité de leurs propres produits. La Société déploie un éventail de technologies exclusives et éprouvées pour mettre au point et fabriquer ses produits spécialisés, lesquels donnent lieu à de nombreuses utilisations dans différents secteurs de pointe, notamment les énergies renouvelables, la sécurité, la filière spatiale, l'industrie pharmaceutique, l'imagerie médicale, la production industrielle et la fabrication additive. 5N Plus dont le siège social est situé à Montréal, Québec, gère des centres de recherche-développement, de production et de vente dans plusieurs pays, notamment en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. La Société a pour mission d'être essentielle à ses clients, d'offrir une culture prisée par ses employés et d'inspirer confiance à ses actionnaires. Les valeurs fondamentales de 5N Plus - intégrité, engagement, orientation client, développement durable, amélioration continue, santé et sécurité - définissent l'entreprise et encadrent ses façons de faire. www.5nplus.com.

Énoncés prospectifs et exonération de responsabilité

Certains énoncés compris dans le présent communiqué de presse peuvent être prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières en vigueur. Ces énoncés prospectifs sont fondés sur les meilleures estimations dont dispose la Société à ce jour et comportent un certain nombre de risques connus et inconnus, d'incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats, la performance ou les réalisations réels de la Société diffèrent sensiblement des résultats, de la performance ou des réalisations futurs, exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés prospectifs. Une description des risques qui touchent l'entreprise et les activités de la Société est présentée à la rubrique « Risques et incertitudes » du rapport de gestion de 2020 de 5N Plus daté du 23 février 2021, qui peut être consultée sur le site SEDAR à l'adresse www.sedar.com.

En règle générale, les énoncés prospectifs se distinguent par l'emploi du futur et du conditionnel et par l'utilisation de termes tels que « croire » ou « s'attendre à », à la forme positive et négative, de variantes de ces termes ou de termes similaires. Rien ne garantit que les événements prévus dans l'information prospective du présent communiqué de presse se produiront, ou s'ils se produisent, quels seront les avantages que 5N Plus pourra en tirer. Plus particulièrement, rien ne garantit la performance financière future de 5N Plus. L'information prospective contenue dans le présent communiqué de presse est valable en date de celui-ci, et la Société n'a aucune obligation de mettre publiquement à jour cette information prospective afin de tenir compte de nouveaux renseignements, obtenus ultérieurement ou autrement, à moins d'y être obligée en vertu des lois sur les valeurs mobilières en vigueur. Le lecteur est averti de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs.

Mesures non conformes aux IFRS

Le BAIIA désigne le résultat net (la perte nette) avant les charges d'intérêts, l'impôt sur le résultat et l'amortissement. Nous avons recours au BAIIA car nous croyons qu'il constitue une mesure significative de la performance opérationnelle des activités poursuivies avant la prise en compte de l'incidence de certaines charges. La définition de cette mesure non conforme aux IFRS, utilisée par la Société, peut être différente de celle qu'utilisent d'autres entreprises. La marge du BAIIA correspond au BAIIA divisé par les produits.

Le BAIIA ajusté correspond au BAIIA tel qu'il est défini précédemment, avant la dépréciation des stocks, la charge de rémunération à base d'actions, la dépréciation des actifs non courants, les coûts (produits) liés aux litiges et aux activités de restructuration, le profit sur la sortie d'immobilisations corporelles, les pertes (profits) de change et au titre de dérivés. Nous avons recours au BAIIA ajusté car nous croyons qu'il constitue une mesure significative de la performance opérationnelle des activités avant la prise en compte de l'incidence de certaines charges. La définition de cette mesure non conforme aux normes IFRS, utilisée par la Société, peut être différente de celle qu'utilisent d'autres entreprises. La marge du BAIIA ajusté correspond au BAIIA ajusté divisé par les produits.

La dette nette correspond à la différence entre la dette totale et la trésorerie et les équivalents de trésorerie, compte non tenu de toute mesure financière éventuelle selon la nouvelle IFRS 16 relativement aux obligations locatives. La dette nette constitue un indicateur de la situation financière globale de la Société.

1 Consulter la rubrique Mesures non conformes aux IFRS.

SOURCE 5N Plus inc.