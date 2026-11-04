5N Plus präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

5N Plus veröffentlichte am 02.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 0.20 CAD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei 5N Plus noch ein Gewinn pro Aktie von 0.280 CAD in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat 5N Plus im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 32.18 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 190.9 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 144.5 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch