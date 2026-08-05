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05.08.2026 06:37:00
5N Plus: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
5N Plus hat am 03.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS wurde auf 0.30 CAD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.240 CAD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 169.4 Millionen CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 28.35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 132.0 Millionen CAD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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