5E Advanced Materials hat am 17.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.05 AUD. Im Vorjahresquartal waren -0.080 AUD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch