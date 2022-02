590 Millionen Dollar: US-Pharmakonzerne akzeptieren Opioid-Vergleich

21Shares – Sina Meier: Unsicherheit am Kryptomarkt | BX Swiss TV

Der Kryptomarkt ist aktuell in einer starken Abwärtsbewegung, die Kurse fallen erneut auf Werte, wie man sie zuletzt im September 2021 beobachten konnten. Was sind die Gründe für diese Turbulenzen und welche Fragen stellen sich die Privatanleger? Im heutigen Experteninterview mit David Kunz, COO der BX Swiss spricht Sina Meier, Managing Director bei 21Shares über die Turbulenzen am Kryptomarkt und was es dieses Jahre Neues bei 21Shares geben wird.

